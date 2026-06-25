HIRDETÉS

Noah Lyles is Magyarországra érkezik az atlétikai világdöntőre

Ráadásul nem csak versenyző lesz

Sport
  • 2026.06.25. - 21:04
párizs24 Noah Lyles férfi 100 méteres síkfutás
Az amerikai Noah Lyles nyerte meg a férfi 100 méteres síkfutás döntőjétAFP/Ben Stansall
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Noah Lyles amerikai sprinter is csatlakozott a szeptemberi, budapesti atlétikai Világdöntő mezőnyéhez.

A szervezők csütörtöki közlése szerint az olimpiai bajnok vágtázó nemcsak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a verseny főszereplője lesz.

Lyles az elmúlt négy világbajnokságon kivétel nélkül megnyerte a 200 métert, míg két éve Párizsban százon szerzett ötkarikás aranyérmet, s ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) képviselőivel közösen dolgozik majd a rendezvény látvány- és élményelemein, többek között a helyszíni szurkolói aktivitásokon, a sportolók bemutatásán és a díjátadókon.

„Tetszik az elképzelés, hogy a legjobb atléták összegyűljenek, és eldöntsék, ki a legjobbak legjobbja” – mondta Lyles. – „Az volt a célom, hogy a sportolók valódi szerepet kapjanak az atlétikai Világdöntő és az általunk létrehozott show fejlesztésében, és úgy érzem, ezt sikerült elérnünk. Várom, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel közösen olyan élményt hozzunk létre, amilyet sem a szurkolók, sem az atléták nem tapasztaltak még. Ez egy új korszak kezdete lehet a sportban és a szórakoztatásban.”

HIRDETÉS

Az első alkalommal sorra kerülő Világdöntőnek szeptember 11-13-án a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont. A viadalon olimpiai és világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek, valamint az adott év legmagasabban rangsorolt atlétái mérik össze tudásukat az Abszolút Bajnok címért.

Kapcsolódó cikkek
atlétikai világbajnokságdöntőatlétikaNoah LylessprinterversenyBudapestNemzeti Atlétikai Központ
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Sport
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS