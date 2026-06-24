Kolumbia is továbbjutott

A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a Kongói DK csapatát kedden a labdarúgó-világbajnokság K csoportjának guadalajarai mérkőzésén, sikerével pedig a legjobb 32 közé jutott.
Bár az első lövést az afrikaiak eresztették meg, Kolumbia nekiesett az ellenfelének, az első húsz percben záporoztak a lövések a kongói kapura, azonban Mpasi sorozatos bravúrjaival megmentette csapatát a bekapott góltól. Amikor ő is tehetetlennek bizonyult, akkor pedig les miatt érvénytelenítették Munoz találatát. Az ivószünetben a kongóiak rendezték a soraikat, stabilizálták a labdás és a labda nélküli játékukat is, így kiegyenlítetté vált a találkozó. A szünet előtti utolsó öt percben ismét fokozódott a nyomás a kongói a kapun, de ezúttal ez helyzetekben nem nyilvánult meg.
Kolumbia térfélcserét követően sem tudott újítani, kevés mozgás volt és még kevesebb sprint, a statikus játék pedig egy kivételtől eltekintve még helyzetet sem eredményezett, amikor igen, akkor Mpasi védett ismét, illetve a kipattanót Arias lőtte a bal sarok mellé. Az eseménytelen második félidő egyhangúságát egy szerencsés kolumbiai gól törte meg harminc perc után, ugyanis Munoz megpattanó lövése teljesen becsapta a kongói kapust.
A gól története: A 75. percben Középről érkezett egy keresztlabda Quinterótól, ami az eleső Córdobának nem volt jó, de mögötte a jobb szélen felfutó Munoznak igen, aki 13 méterről lőtt a kapu bal oldalába, úgy, hogy még egy védő is beleért a labdába, 1–0
A hajrában hiába nyílt ki az afrikai csapat, egyenlítési esélye nem volt, Vargasnak egyetlen távoli bombát kellett hárítania a hosszabbításban. Ellenben a kolumbiai kontrák veszélyessé váltak, de a dél-amerikaiak csak újabb lesgólt lőttek, így minimális különbséggel nyertek.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ CSOPORTKÖR - K-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Kolumbia–Kongói DK 1–0 (0–0)
Guadalajara, Guadalajara Stadion. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta – Arias, J. Rodríguez (Quintero, 58.), L. Díaz – L. Suárez (J. Córdoba, 58.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 72.) – Mukau (Sadiki, a szünetben), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 72.) – Wissa, Bakambu (Banza, 57.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
Az utolsó körben a hatpontos dél-amerikai együttes a négy ponttal álló Portugáliával, míg az egypontos afrikai gárda a története első pontszerzésére hajtó újonc Üzbegisztánnal találkozik.