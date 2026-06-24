Kolumbia is továbbjutott

Bár az első lövést az afrikaiak eresztették meg, Kolumbia nekiesett az ellenfelének, az első húsz percben záporoztak a lövések a kongói kapura, azonban Mpasi sorozatos bravúrjaival megmentette csapatát a bekapott góltól. Amikor ő is tehetetlennek bizonyult, akkor pedig les miatt érvénytelenítették Munoz találatát. Az ivószünetben a kongóiak rendezték a soraikat, stabilizálták a labdás és a labda nélküli játékukat is, így kiegyenlítetté vált a találkozó. A szünet előtti utolsó öt percben ismét fokozódott a nyomás a kongói a kapun, de ezúttal ez helyzetekben nem nyilvánult meg.

Kolumbia térfélcserét követően sem tudott újítani, kevés mozgás volt és még kevesebb sprint, a statikus játék pedig egy kivételtől eltekintve még helyzetet sem eredményezett, amikor igen, akkor Mpasi védett ismét, illetve a kipattanót Arias lőtte a bal sarok mellé. Az eseménytelen második félidő egyhangúságát egy szerencsés kolumbiai gól törte meg harminc perc után, ugyanis Munoz megpattanó lövése teljesen becsapta a kongói kapust.

A gól története: A 75. percben Középről érkezett egy keresztlabda Quinterótól, ami az eleső Córdobának nem volt jó, de mögötte a jobb szélen felfutó Munoznak igen, aki 13 méterről lőtt a kapu bal oldalába, úgy, hogy még egy védő is beleért a labdába, 1–0