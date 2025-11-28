Ezért fontos, hogy mozogjanak a fiatalok

A Sportoló Nemzet Program célja, hogy a minél több fiatal sportoljon szervezett keretek között és rendszeresen - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Kiskőrösön.

Schmidt Ádám a kiskőrösi Bem József Általános Iskolában tartott rendezvényen elmondta: az idei, a 2025/26-os iskolai tanévet a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának kezdeményezésére a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkársága és a Klebelsberg Központ támogatásával a Sportoló Nemzet Tanévének nyilvánította.

A kezdeményezés célja, hogy színesítsék az iskolai sportéletet, miközben ösztönzik a gyermekek sport iránti hosszú távú elköteleződését. Mint mondta: bízik benne, hogy a Sportoló Nemzet Tanév állomásain résztvevő fiatalok jó élményekkel gazdagodnak, és kialakul bennük egy belső igény a rendszeres, szakember felügyelete mellett végzett sportolásra.

Schmidt Ádám szerint néhány évtizeddel ezelőtt a fiataloknak még nem volt ennyi lehetősége az iskolán kívüli sportolásra, manapság azonban nagyon sok befolyásoló tényező hat rájuk, viszont ezek közül egyik sem mutat a sport irányába - fogalmazott. „Ebből adódóan nagy potenciál van abban, hogy a fiatalokat a sport eszközein keresztül megszólítsuk és felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy másfajta minőségi életet élhetnek, ha rendszeresen sportolnak, és ezért ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk” - húzta alá. Emlékeztetett, hogy már több mint hatvanezer tagja van a Sportoló Nemzet Programnak.

Beszélt arról is, hogy a magyar sport világa rendkívül sok példaképpel rendelkezik, ezért közülük mintegy ötvenet felkértek, hogy segítsék a program népszerűsítését. Az országjárás ötödik állomásán, a kiskőrösi iskolában vehette át a sportoló nagyköveti megbízó oklevelét Kempf Zoltán BMX freestyle kerékpáros és Péni István világ- és Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok sportlövő, de jelen volt Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, Suba Róbert paralimpiai ezüstérmes kajakos, valamint Koch Máté olimpiai, világ-, és Európa-bajnok párbajtőrvívó is.

Lasztovicza László, a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola igazgatója arról beszélt, hogy a kézilabdában és a labdarúgásban is nagyon eredményesek diákjaik, de emellett a hozzájuk járó gyermekek sakkozhatnak, jógázhatnak vagy éppen dzsúdózhatnak is. Mint mondta: a Sportoló Nemzet Program előnye, hogy a mintegy ötszáz tanulójuk, ha rövid időre is, de bepillantást nyerhet egyéb olyan sportágakba is, amit az intézmény keretein belül nincs lehetőségük rendszeres, edzés formájában megszervezni. A Sportoló Nemzet Program országjárása Érden, december 9-én folytatódik.