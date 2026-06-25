Oroszország várja a párbeszéd folytatását az amerikai tárgyalókkal az ukrajnai konfliktus rendezéséről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak Moszkvában.

Emlékeztetett Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, miszerint az Irán körüli konfliktus lezárultával szándékában áll visszatérni a közvetítéshez az ukrajnai konfliktus rendezésének ügyében. Ezeket az amerikai erőfeszítéseket Peszkov ismételten méltatta. Úgy vélekedett, nem lehet hinni az ukrán média arra vonatkozó állításainak, melyek szerint Trump engedélyezte volna Kijevnek az Oroszország belterületére mért csapásokat. „Nem lehet ilyen (közvetítői) erőfeszítéseket tenni, ha valaki az egyik fél oldalára bevonva rész vesz a háborúban. És természetesen tudjuk, hogy az Egyesült Államok tárgyalócsapata ezt tökéletesen érti, tisztában van ezzel. Mi ebből indulunk ki” – nyilatkozott.

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Nem felel meg a valóságnak szerinte a The Wall Street Journal amerikai lap állítása, miszerint Oroszország nyomást gyakorolna Fehéroroszországra a „különleges hadművelet” támogatása érdekében. Megjegyezte, hogy Fehéroroszország Oroszország legközelebbi szövetségese. Minszk hatáskörébe utalta annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy Fehéroroszország valóban lekapcsolt-e a területén működő drónirányító átjátszóállomásokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ultimátuma nyomán. Azzal kapcsolatban, hogy az App Store csütörtökön, előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolított kínálatából egy sor orosz alkalmazást, Peszkov kijelentette: ez a lépés, amely már nem az első a maga nemében, megkérdőjelezi az Apple szolgáltatásainak megbízhatóságát. Mint mondta, Oroszország magyarázatot vár az Apple-től a VK és leányszolgáltatásai eltávolításával kapcsolatban, ezért az illetékes orosz hatóságok felveszik a kapcsolatot az amerikai céggel, mielőtt válaszlépésről döntenének.

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