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A főparancsnok megjegyezte, hogy nagyon fontos, hogy minden szolgálatba lépő parancsnok rendelkezzen harci tapasztalattal.

Az ukrán védelmi erőkben jelenleg felállítandó új brigádoknak harci tapasztalattal rendelkező emberekre van szükségük, különben nagy veszteségek lesznek – mondta Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

Szerinte az új brigádoknak olyan parancsnokokra és őrmesterekre van szükségük, akik harci tapasztalattal rendelkeznek. „Ez egy bevett katonai gyakorlat, amelyet minden hadseregben általánosan elfogadnak. Új brigádok létrehozásakor a parancsnoki állomány egy részét azokból az egységekből veszik át, amelyek már rendelkeznek harci tapasztalattal” – hangsúlyozta Szirszkij.

Ugyanakkor nem hiszi, hogy a tiszteknek megsértődniük kellene amiatt, hogy tőlük embereket vesznek el, akiket új egységek parancsnokságára osztanak be.