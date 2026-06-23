Aljakszandr Lukasenka, Fehéroroszország vezetője megpróbálja megakadályozni, hogy az ország közvetlenül részt vegyen az ellenségeskedésben, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény nyilatkozatot tett.

A jelenlegi helyzet komoly kockázatokat jelent a fehérorosz vezetés számára, mivel lehetetlen teljesíteni Ukrajna követeléseit Moszkva irritálása nélkül, Kijev felszólításainak figyelmen kívül hagyása pedig azzal fenyeget, hogy az ellenségeskedés átterjed Fehéroroszország területére – írta meg a Radio Liberty. Ugyanakkor a Kreml már reagált az eszkalációra azzal, hogy bejelentette Putyin és Lukasenka közeljövőben tartandó találkozóját, hogy megvitassák ezt a kérdést – írja a kiadvány. Nyugati szakértők hangsúlyozzák, hogy Ukrajna esetleges egyoldalú csapásai fehéroroszországi célpontok ellen aggodalmat kelthetnek Washingtonban és az európai fővárosokban, amelyek igyekeznek elkerülni a konfliktus regionális léptékűvé válását.

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Jelenleg a nemzetközi partnerek a feszültség enyhítésére szólítanak fel, de hangsúlyozzák, hogy Minszknek engedményeket kell tennie, és figyelembe kell vennie Ukrajna biztonsági aggályait a katonai infrastruktúra használatával kapcsolatban. Jelenleg Minszk tartózkodik minden nyilatkozattól vagy kommentártól, ami az elemzők szerint a fehérorosz kormány hosszú távú stratégiáját tükrözi, hogy elkerülje a közvetlen katonai összecsapást. Vadim Mozsejko, a Kosciuszko Intézet igazgatója megjegyzi, hogy Ukrajna az erő pozíciójából kezdett tárgyalni Lukasenkóval, megértve belső sebezhetőségét.

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„Ukrajna talált egy nyelvet, amellyel beszélhet olyan vezetőkkel, mint Lukasenka” – nyilatkozta a Current Time-nak június 22-én. A háborúba való közvetlen belépés rendkívül népszerűtlen a fehérorosz társadalom körében, és egy ilyen lépés öngyilkos lehet a jelenlegi kormány számára, amely a 2020-as nagyszabású tüntetések után is ingatag állapotban van. Lukasenka akkoriban csak a Kreml pénzügyi és katonai támogatásának köszönhetően tartotta meg a hatalmat, ami növelte politikai függőségét Vlagyimir Putyintól, de még nem kényszerítette arra, hogy fehérorosz csapatokat küldjön a frontra. Egy sajtótájékoztatón az ukrán vezető azzal vádolta Oroszországot, hogy Fehéroroszországban található jeltovábbító állomásokat használ rakéták és drónok ukrán városok elleni irányítására. Zelenszkij de facto ultimátumot adott Minszknek, egy hetet adva a berendezések leszerelésére vagy hatástalanítására, figyelmeztetve, hogy ellenkező esetben az ukrán védelmi erők maguk fogják megsemmisíteni a létesítményeket.

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