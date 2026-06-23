Aljakszandr Lukasenka, Fehéroroszország vezetője megpróbálja megakadályozni, hogy az ország közvetlenül részt vegyen az ellenségeskedésben, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény nyilatkozatot tett.
A jelenlegi helyzet komoly kockázatokat jelent a fehérorosz vezetés számára, mivel lehetetlen teljesíteni Ukrajna követeléseit Moszkva irritálása nélkül, Kijev felszólításainak figyelmen kívül hagyása pedig azzal fenyeget, hogy az ellenségeskedés átterjed Fehéroroszország területére – írta meg a Radio Liberty.
Ugyanakkor a Kreml már reagált az eszkalációra azzal, hogy bejelentette Putyin és Lukasenka közeljövőben tartandó találkozóját, hogy megvitassák ezt a kérdést – írja a kiadvány.
Nyugati szakértők hangsúlyozzák, hogy Ukrajna esetleges egyoldalú csapásai fehéroroszországi célpontok ellen aggodalmat kelthetnek Washingtonban és az európai fővárosokban, amelyek igyekeznek elkerülni a konfliktus regionális léptékűvé válását.
Jelenleg a nemzetközi partnerek a feszültség enyhítésére szólítanak fel, de hangsúlyozzák, hogy Minszknek engedményeket kell tennie, és figyelembe kell vennie Ukrajna biztonsági aggályait a katonai infrastruktúra használatával kapcsolatban.
Jelenleg Minszk tartózkodik minden nyilatkozattól vagy kommentártól, ami az elemzők szerint a fehérorosz kormány hosszú távú stratégiáját tükrözi, hogy elkerülje a közvetlen katonai összecsapást.
Vadim Mozsejko, a Kosciuszko Intézet igazgatója megjegyzi, hogy Ukrajna az erő pozíciójából kezdett tárgyalni Lukasenkóval, megértve belső sebezhetőségét.
„Ukrajna talált egy nyelvet, amellyel beszélhet olyan vezetőkkel, mint Lukasenka” – nyilatkozta a Current Time-nak június 22-én.
A háborúba való közvetlen belépés rendkívül népszerűtlen a fehérorosz társadalom körében, és egy ilyen lépés öngyilkos lehet a jelenlegi kormány számára, amely a 2020-as nagyszabású tüntetések után is ingatag állapotban van. Lukasenka akkoriban csak a Kreml pénzügyi és katonai támogatásának köszönhetően tartotta meg a hatalmat, ami növelte politikai függőségét Vlagyimir Putyintól, de még nem kényszerítette arra, hogy fehérorosz csapatokat küldjön a frontra.
Egy sajtótájékoztatón az ukrán vezető azzal vádolta Oroszországot, hogy Fehéroroszországban található jeltovábbító állomásokat használ rakéták és drónok ukrán városok elleni irányítására. Zelenszkij de facto ultimátumot adott Minszknek, egy hetet adva a berendezések leszerelésére vagy hatástalanítására, figyelmeztetve, hogy ellenkező esetben az ukrán védelmi erők maguk fogják megsemmisíteni a létesítményeket.
Annak ellenére, hogy a 2022-es teljes körű orosz invázió óta Fehéroroszország ugródeszkaként szolgált az orosz csapatok számára, Lukasenka végig megpróbálta fenntartani hadserege nem harcoló státuszát, de Kijev új követelései komoly veszélybe sodorták ezt a pozíciót.
Egy nappal korábban a belarusz demokratikus erők képviselői részletes jelentést nyújtottak be Andrij Szibizának, Ukrajna Külügyminisztériumának vezetőjének, amely tárgyalja Aljakszandr Lukasenka elnök által tett szisztematikus intézkedéseket, amelyekkel felkészítette az országot az Ukrajna elleni háborúban való közvetlen részvételre.