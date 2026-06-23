Csapást mértek a Krímre vezető vasúti hídra

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Ukrán médiajelentések szerint az ukrán erők csapást mértek a Krím félszigetre vezető vasúti hídra azzal a céllal, hogy megnehezítsék és részben elszigeteljék az oroszok ellenőrzése alatt álló terület megközelítését.

A jelentések szerint a fegyveres erők megsemmisítettek egy vasúti hidat, egy erőművet és egyéb kulcsfontosságú infrastrukturális célpontokat a Krím félszigeten, miközben Kijev katonai vezetése a négy éve dúló háború legújabb szakaszában igyekszik elszigetelni a stratégiai jelentőségű, Oroszország által elcsatolt félszigetet.

A dróncsapások tovább súlyosbították a fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok már napokkal korábban kénytelenek voltak felfüggeszteni a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. A lépés hátterében az áll, hogy Ukrajna a nyári turisztikai szezon csúcspontján fokozta támadásait, elsősorban az ellátási vonalak és az energetikai infrastruktúra megbénítására összpontosítva.

A nagy hatótávolságú csapások rávilágítottak arra, hogy Ukrajna képes súlyos károkat okozni Oroszországnak, és további nyomást gyakorolni a Kremlre, miközben Moszkva további előretörése az utóbbi időben szinte teljesen leállt – állítják nyugati elemzők.