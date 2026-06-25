Ez a lista megmutatja, mely kutyák élnek a legtovább

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Ez a lista azt mutatja, hogy mely fajták élnek különösen hosszú életet, és melyeknek lényegesen rövidebb a várható élettartamuk.

Megható lehet a kutyája szemébe nézni, különösen, ha rájön, hogy az együtt töltött idő korlátozott. Egy kutya várható élettartama nagymértékben függ a fajtájától.

A legidősebb dokumentált kutya 31 évig élt – de ez abszolút kivétel. A kutyák átlagosan körülbelül 12,5 évig élnek. A brit Dogs Trust szervezet a Liverpooli Egyetemmel együttműködve 148 kutyafajta élettartamát vizsgálta. A tanulmány több mint 580 000 nagy-britanniai kutya adatain alapult.

Az eredmények azt mutatják, hogy a nagy és nehéz kutyák korábban pusztulnak el, mint a kis fajták. A nem és az arcfelépítés is befolyásolja a várható élettartamot.