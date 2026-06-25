Ez a lista megmutatja, mely kutyák élnek a legtovább

Ez a lista azt mutatja, hogy mely fajták élnek különösen hosszú életet, és melyeknek lényegesen rövidebb a várható élettartamuk.
Megható lehet a kutyája szemébe nézni, különösen, ha rájön, hogy az együtt töltött idő korlátozott. Egy kutya várható élettartama nagymértékben függ a fajtájától.
A legidősebb dokumentált kutya 31 évig élt – de ez abszolút kivétel. A kutyák átlagosan körülbelül 12,5 évig élnek. A brit Dogs Trust szervezet a Liverpooli Egyetemmel együttműködve 148 kutyafajta élettartamát vizsgálta. A tanulmány több mint 580 000 nagy-britanniai kutya adatain alapult.
Az eredmények azt mutatják, hogy a nagy és nehéz kutyák korábban pusztulnak el, mint a kis fajták. A nem és az arcfelépítés is befolyásolja a várható élettartamot.
Az alábbi áttekintés a különösen népszerű kutyafajták átlagos várható élettartamát mutatja:
Labrador retriever: 10-12 év
Golden retriever: 10-12 év
Német juhászkutya: 9-13 év
Uszkár: 12-15 év
Rottweiler: 8-10 év
Boxer: 10-12 év
Dan dog: 8-11 év
Cavalier King Charles spániel: 9-14 év
Rövidszőrű német vizsla: 12-14 év
Hosszúszőrű német vizsla: 12-14 év
Óriás schnauzer: 12-15 év
Tacskó: 12-16 év
Drótszőrű német vizsla: 12-14 év
Collie: 14-16 év
Border collie: 10-17 év
Berni pásztorkutya: 6-8 év
Dalmát: 10- 13 év
Beagle: 12-15 év
Dobermann: 10-13 év
3 tényező befolyásolja a kutyák várható élettartamát
A Berliner Zeitung szerint tanulmányok kimutatták, hogy a nagytestű kutyáknál nagyjából 20 százalékkal nagyobb a korai elhullás kockázata. A nőstény kutyák átlagosan 0,3 évvel tovább élnek, mint a hímek. A Berliner Zeitung arról is beszámol, hogy a fej formája kulcsfontosságú szerepet játszik: a lapos orrú kutyáknál, például a francia bulldogoknál vagy a mopszoknál, 40 százalékkal nagyobb a korai elhullás kockázata. Ez fajtával összefüggő egészségügyi problémáknak, például légzési nehézségeknek, bőrbetegségeknek vagy szívbetegségeknek tudható be.
Aki kutyát szeretne, annak a várható élettartamát is figyelembe kell vennie
A fajtán kívül a táplálkozás, a gondozás és a genetikai tényezők is befolyásolják az élettartamot. Aki kutyát szeretne, annak figyelembe kell vennie a várható élettartamát – nemcsak érzelmileg, hanem logisztikailag is. A nagytestű fajtáknál gyakran korábban mutatkoznak az öregedés jelei, például csökkent mozgásképesség vagy hallásproblémák. Ez jelentősen megváltoztathatja az állattal való mindennapi életet.