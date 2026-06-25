Sorra dőlnek meg az európai melegrekordok

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A Nyugat-Európát sújtó hőhullám példátlan csúcsok sorozatához vezetett: Franciaországban minden idők legforróbb napja volt, az Egyesült Királyságban júniusi rekordmeleget regisztráltak, míg a spanyoloknál egy 1950 óta nem látott napi átlaghőmérsékleti csúcsról adtak hírt.

A klímaváltozás világszerte – de különösen Európában – hoz soha nem látott rekordokat – írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a Copernicus nevű platform szerint ez a leggyorsabban melegedő kontinens, kétszer olyan gyorsan melegszik, mint bármelyik másik. A fokozott nyári hőhullámok durva nyomást gyakorolnak a vízellátásra és a korábbinál hevesebb erdőtüzeket is okoznak.

A hőhullám szerdán Nyugat-Európa szinte egészére átterjedt. Így az Egyesült Királyság bizonyos részein pedig vörös hőségriasztás lett érvényes. A természet szerda délután a hampshire-i Gosportban minden idők legmelegebb júniusi napját produkálta: itt a higanyszál 36,1 Celsius-fokra futott fel. A meteorológusok szerint csütörtökön akár 38 Celsius-fok is lehet.

Spanyolországban is perzselő hőség volt az elmúlt napokban, a meteorológiai ügynökség jelentése szerint hétfőn 28,08 °C, kedden pedig 28,17 °C volt a napi átlaghőmérséklet. A portál megjegyzi, ez a valaha mért legmagasabb júniusi érték.