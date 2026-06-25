Nem tudható pontosan, mennyi a halálos áldozat a venezuelai földrengés nyomában

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Jelenleg nem tudható pontosan, mennyi halálos áldozat maradt a venezuelai földrengés nyomában. A hivatalos adatok néhány tucat emberről szólnak, de van, aki már százezerről beszél.

Éles ellentmondás van a venezuelai földrengés halálos áldozatainak számáról a hivatalos közlések és egyes sajtóhírek között. Mint a BBC cikkében tisztázzák, a katasztrófa után nem sokkal az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS) becslést adott a régióban várható gazdasági károkról és emberi veszteségekről. A hivatal az utóbbit tíz- és százezer fő közé tette.

Az USGS azért adja ki ezt az adatot, hogy segítsen a katasztrófavédelmi szolgálatoknak, a kormányzati szerveknek és a médiának megérteni, hogy milyen potenciálisan jelentős ez az esemény, és hatékonyan be tudják helyezni az erőforrásokat.

A szervezet számos tényezőt vizsgál, beleértve a földrengés méretét, mélységét, a talajremegés mértékét és a lakosság számát a területen, amelyet a katasztrófa veszélyeztethetett. Ezután a korábbi, hasonló jellegű rengések alapján egy számot kapunk.