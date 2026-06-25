Nem tudható pontosan, mennyi a halálos áldozat a venezuelai földrengés nyomában

Jelenleg nem tudható pontosan, mennyi halálos áldozat maradt a venezuelai földrengés nyomában. A hivatalos adatok néhány tucat emberről szólnak, de van, aki már százezerről beszél.
Éles ellentmondás van a venezuelai földrengés halálos áldozatainak számáról a hivatalos közlések és egyes sajtóhírek között. Mint a BBC cikkében tisztázzák, a katasztrófa után nem sokkal az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS) becslést adott a régióban várható gazdasági károkról és emberi veszteségekről. A hivatal az utóbbit tíz- és százezer fő közé tette.
Az USGS azért adja ki ezt az adatot, hogy segítsen a katasztrófavédelmi szolgálatoknak, a kormányzati szerveknek és a médiának megérteni, hogy milyen potenciálisan jelentős ez az esemény, és hatékonyan be tudják helyezni az erőforrásokat.
A szervezet számos tényezőt vizsgál, beleértve a földrengés méretét, mélységét, a talajremegés mértékét és a lakosság számát a területen, amelyet a katasztrófa veszélyeztethetett. Ezután a korábbi, hasonló jellegű rengések alapján egy számot kapunk.
A BBC megjegyzi, ha az emberek alszanak, akkor az növeli annak valószínűségét, hogy nem tudnak időben elmenekülni a következmények elől. A mutató természetesen a tények beérkezésének függvényében frissülni fog – de ettől még az az esemény vörös riasztást kapott. Utóbbiból évente általában egy-kettő akad – teszi hozzá a BBC.
A Reuters szerint Delcy Rodriguez ma délben arról beszélt, legalább 164 ember halt meg a természeti csapásban. Mint a portálon olvasható, az állam ideiglenes elnöke azt is bejelentette, hogy egy kétszáz millió dolláros készenléti alapot hoznak létre a Nemzetközi Valutaalap pénzének felhasználásával. A politikus egyben jelezte, a szóban forgó összeg természetesen a szükségletek függvényében bármikor növelhető.