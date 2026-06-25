Sulyok Tamás részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak

Sulyok Tamás köztársasági elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
„Megdöbbenéssel értesültem a Venezuelát sújtó, rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok!” – fogalmazott Sulyok Tamás csütörtökön közzétett Facebook-üzenetében.
A venezuelai földrengésnek legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van, Caracasban és környékén sok épület összeomlott – közölte helyi idő szerint szerda este a latin-amerikai ország ideiglenes államfője, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos adatok.
„Több tucat épület összeomlott, és intenzív mentési munka folyik jelenleg is” – közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a földmozgás által leginkább sújtott, Caracashoz közeli, azóta katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánított La Guaira államból jelentett áldozatok száma.
A Baptista Szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés; a 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások miatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki.
Egyelőre 32 halálos áldozatról és mintegy 700 sérültről számolt be a latin-amerikai ország elnöke, Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Az amerikai földtani intézetnek a katasztrófa után nem sokkal közzétett elemzése szerint 44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 százaléka pedig annak, hogy az áldozatok száma több mint 100 ezerre emelkedik.
A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 elnevezésű speciális mentőcsapata nyolc mentővel és három kereső kutyával készenlétben van, a szervezet felajánlotta segítségét.