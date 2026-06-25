Megfosztotta kitüntetéseitől a háborús bűnök miatt elítélt volt horvát tábornokot az államfő

Zoran Milanovic horvát államfő megfosztotta valamennyi állami kitüntetésétől Branimir Glavas volt horvát tábornokot, akit jogerősen hét év börtönre ítéltek az 1991-ben Eszéken szerb civilek ellen elkövetett háborús bűncselekmények miatt - közölte szerdán a horvát sajtó.
Az erről szóló elnöki határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Az államfő június 18-án hozta meg a döntést, amely még aznap hatályba lépett.
Glavastól megvonták mindazokat a kitüntetéseket és elismeréseket, amelyeket a néhai Franjo Tudjman, Horvátország első államfője adományozott neki. Ezek között több magas állami rendjel, valamint a horvátországi háborúhoz kapcsolódó emlékérem is szerepel.
A határozat indoklása szerint az államfő a horvát alkotmány, a kitüntetésekről szóló törvény, valamint a Felső Büntetőbíróság jogerős ítélete alapján járt el.
A bíróság korábban helybenhagyta Glavas hét év szabadságvesztésről szóló ítéletét. A volt tábornokot azért találták bűnösnek, mert 1991-ben Eszéken nem akadályozta meg, illetve közvetlenül elrendelte szerb civilek megölését, a velük szembeni embertelen bánásmódot és törvénytelen fogva tartásukat.
A jogerős ítélet után a horvát sajtóban ismét napirendre került Glavas kitüntetéseinek ügye, miután Milanovic 2021-ben visszaadta neki azokat az elismeréseket, amelyektől egy korábbi jogerős ítélet után fosztották meg. Az államfő ezt akkor azzal indokolta, hogy a korábbi ítéleteket időközben hatályon kívül helyezték, és az eljárás újrakezdődött.
Milanovic már akkor jelezte: ha Glavast ismét jogerősen elítélik, újból megvonja tőle a kitüntetéseket.
A Felső Büntetőbíróság júniusban jogerősen hét év börtönre ítélte Glavast, helybenhagyva a zágrábi megyei bíróság 2023 októberében hozott elsőfokú ítéletét.
Az ügy az 1991-ben Eszéken elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódik, amelyek a horvát közvéleményben "Selotejp" néven váltak ismertté. A vád szerint az áldozatokat ragasztószalaggal kötözték meg, és leragasztották a szájukat, mielőtt megölték és a Drávába dobták őket.
Glavas a horvátországi háború idején Eszék védelmének egyik irányítója volt, később a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) befolyásos politikusaként, majd saját regionális pártja vezetőjeként kilenc parlamenti cikluson át volt képviselő.