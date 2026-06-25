Megfosztotta kitüntetéseitől a háborús bűnök miatt elítélt volt horvát tábornokot az államfő

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Zoran Milanovic horvát államfő megfosztotta valamennyi állami kitüntetésétől Branimir Glavas volt horvát tábornokot, akit jogerősen hét év börtönre ítéltek az 1991-ben Eszéken szerb civilek ellen elkövetett háborús bűncselekmények miatt - közölte szerdán a horvát sajtó.

Az erről szóló elnöki határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Az államfő június 18-án hozta meg a döntést, amely még aznap hatályba lépett.

Glavastól megvonták mindazokat a kitüntetéseket és elismeréseket, amelyeket a néhai Franjo Tudjman, Horvátország első államfője adományozott neki. Ezek között több magas állami rendjel, valamint a horvátországi háborúhoz kapcsolódó emlékérem is szerepel.

A határozat indoklása szerint az államfő a horvát alkotmány, a kitüntetésekről szóló törvény, valamint a Felső Büntetőbíróság jogerős ítélete alapján járt el.