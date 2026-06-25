Irak fontolóra vette a kilépést az OPEC-ből

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Irak fontolóra vette az OPEC-ből való kilépést, amennyiben az olajtermelő csoport nem engedélyezi Bagdadnak az olajtermelés jelentős növelését – közölték az ügyre rálátó források a Reuters hírügynökséggel, illetve iraki kormányzati forrásokra hivatkozva a Shafaq iraki hírportál csütörtökön.

Irak esetleges kilépése komoly csapás lenne a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetére (OPEC), amelyből az Egyesült Arab Emírségek alig két hónapja távozott.

Az ország bevételeinek döntő részét, mintegy 90 százalékát az olaj biztosítja. Irak a kőolaj nagy részét tengeren exportálja, amelynek körülbelül 95 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át, amit viszont az Irán elleni amerikai-izraeli háború alatt lezártak.

Irak a háború következtében pénzügyi válságba került. Bagdad most azt szeretné elérni, hogy az OPEC növelje termelési kvótáját. Ezt viszont több tagállam nagy valószínűséggel ellenzi majd, mivel ez azt eredményezné, hogy "az OPEC teljes kvótatortájából Irak nagyobb szeletet hasítana ki magának mások kárára". Irak júliusi termelési kvótája napi 4,378 millió hordó, bár a jelenlegi termelés jelentősen elmarad ettől a Hormuzi-szorossal kapcsolatos bizonytalanságok miatt.