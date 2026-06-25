Az amerikai legfelsőbb bíróság Trump oldalán áll

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága csütörtökön Donald Trump elnök kormányzatának oldalára állt, megvédve a kormány azon jogkörét, hogy elutasítsa a menedékkérőket, amikor a tisztviselők az amerikai-mexikói határátkelőhelyeket túlterheltnek ítélik a további kérelmek kezeléséhez.

A bíróság 6-3 arányban, konzervatív bírái támogatásával hatályon kívül helyezte az alsóbb fokú bíróság azon megállapítását, hogy a szabályozás szövetségi törvényeket sértett. A republikánus elnök adminisztrációja közölte, hogy megpróbálhatja feléleszteni a „mérési” néven ismert szabályozást, miután Trump demokrata elődje, Joe Biden elvetette azt. A mérési szabályozás lehetővé tette az amerikai bevándorlási tisztviselők számára, hogy a határon megállítsák a menedékkérőket, és határozatlan időre megtagadják kérelmeik feldolgozását. Ez elkülönül attól az átfogó politikától, amely megtagadja a menedékkérők belépését a határon, és amelyet Trump a tavalyi elnöki posztra való visszatérése után jelentett be. Ez a szabályozás szintén folyamatos jogi kihívással néz szembe. Az amerikai törvények értelmében egy „az Egyesült Államokba érkező” migráns menedékjogot kérhet, és egy szövetségi bevándorlási tisztviselőnek meg kell vizsgálnia. A jelenlegi ügy jogi kérdése az, hogy a mexikói oldalon megállított menedékkérők valóban megérkeztek-e az Egyesült Államokba.

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Az amerikai bevándorlási tisztviselők 2016-ban, Barack Obama, a demokrata volt elnök idején kezdték el visszautasítani a menedékkérőket a határon, a migránsok megnövekedett száma közepette. A mérési rendszert 2018-ban, Trump első hivatali ciklusa alatt hivatalossá tették, és a határőrök felhatalmazást kaptak arra, hogy elutasítsák a menedékkérelmek feldolgozását, ha a kormány úgy dönt, hogy nem tud további kérelmeket feldolgozni. Biden 2021-ben visszavonta a szabályozást. A Trump-adminisztráció azt nyilatkozta, hogy valószínűleg újraindítja a mérőrendszert, „amint a megváltozott határviszonyok ezt a lépést indokolják”, anélkül, hogy konkrétumokat közölt volna. Trump a tavalyi hivatalba lépése óta keményvonalas bevándorlási politikát folytatott. Az Al Otro Lado érdekvédelmi csoport 2017-ben indította el a régóta húzódó jogi kihívást. A San Franciscó-i székhelyű 9. amerikai fellebbviteli bíróság 2024-ben úgy határozott, hogy a szövetségi törvény előírja a határőrök számára, hogy minden menedékkérőt ellenőrizzenek, aki „megérkezik” a kijelölt határátkelőhelyekre, még akkor is, ha még nem lépték át az Egyesült Államokat, és a mérési politika megsértette ezt a kötelezettséget.

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A Trump-adminisztráció a szabályozás jogi védelmében azzal érvelt, hogy az „érkezés” kifejezés „egy meghatározott helyre való belépésre, nem csupán annak közelébe kerülésre” utal. A márciusi tárgyalások során Vivek Suri, az Igazságügyi Minisztérium ügyvédje, aki a Trump-adminisztráció nevében érvelt, azt mondta: „Nem érkezhetsz meg az Egyesült Államokba, miközben még Mexikóban állsz. Ennek az ügynek a végét kellene jelentenie.” A Legfelsőbb Bíróság számos, bevándorlással kapcsolatos, sürgősségi alapon kiadott határozatban támogatta Trumpot az elnökségbe való visszatérése óta, beleértve azt is, hogy engedélyezte számára a migránsok kitoloncolását a saját országukon kívüli országokba, és visszavonta több százezer venezuelai bevándorló ideiglenes jogállását.

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