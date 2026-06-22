Kongóban már több ezer ebolást tartanak nyilván

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Már több mint ezer ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mintegy öt hete tört ki ebolajárvány - közölte hétfőn a kinshasai tájékoztatási minisztérium.

Az ebolajárvány az ország három tartományában terjed, az 1003 igazolt ebolafertőzött közül eddig 254-en haltak meg, százan pedig felépültek a betegségből. Jelenleg 365 beteget kezelnek kórházakban és karanténállomásokon - számoltak be róla az X-en hétvégén kiadott minisztériumi közleményben.

A járványt ezúttal az ebola Bundibugyo-vírustörzsének terjedése okozza, amely ellen egyelőre nincs védőoltás és gyógyszeres kezelése sem.

Az egészségügyi szakértők felhívták a figyelmet a járvány gyors terjedésére, és arra is, hogy még sokan lehetnek, akik érintkeztek fertőzöttekkel, de nem ismerik őket, nem kerültek a kontaktkutatás látókörébe. Az ebolás esetek kontaktjainak 58 százalékát követik nyomon a kongói minisztérium adatai szerint.