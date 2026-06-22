Orosz hadihajókat észleltek Szardínia partjainál

Egy orosz fregattot és egy ellátóhajót észleltek Szardínia partjainál. Az olasz légierő állítólag felderítő repülőgéppel figyelte meg az áthaladást.

Orosz haditengerészeti egységek jelenleg a Földközi-tengeren működnek. Az Il Gazzettino olasz regionális újságban megjelent beszámoló szerint az orosz Admiral Kasatonov fregattot és az Akademik Pashin ellátó tartályhajót Szardínia déli partjainál észlelték. A jelentések szerint a hajók nyugat felé hajóztak. Ez az útvonal többek között a Gibraltári-szorosba vezethet, amely egy keskeny vízi út Európa és Afrika között. Olasz hadsereg figyeli a mozgásokat

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Az Itamilradar szakportál szerint egy olasz légierő felderítő repülőgépet vetettek be a két hajó megfigyelésére. Egy Beechcraft King Air 350ER Spydr állítólag a szardíniai Decimomannu légibázisról szállt fel, és a sziget délnyugati vizei felett repült. Az Il Gazzettino szerint a megfigyelők lehetséges összefüggést látnak a repülés és az orosz hajók áthaladása között. Erre az összefüggésre azonban nem hivatkoznak közvetlen bizonyítékkal. A repülőgép időnként alacsony magasságban repült. Az Itamilradar szerint a katonai felderítő repülőgépek aktivitása a Földközi-tenger középső részén továbbra is magas. A portál az okként a régióban, Észak-Afrikától a Földközi-tenger keleti részéig, a hajómozgások megfigyelését említi.