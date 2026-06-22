Éjszaka 89 drónt és egy rakétát vetett be az orosz hadsereg Ukrajnában

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Az orosz hadsereg egy rakétával és 89 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, két kereskedelmi hajó, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg - jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 79 drónt semlégesített, azonban 6 helyszínen az Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 5 csapásmérő drón célba talált, 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon.

A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. Június 22-én az éjszakai és a reggeli órákban az orosz hadsereg drónokkal támadta a délkelet-ukrajnai Zaporizzsját, a csapások következtében egy 39, valamint egy 53 éves nő meghalt, 7 ember, köztük egy 11 éves fiú pedig megsebesült - tette közé a megyei ügyészség jelentését idézve az Ukrinform hírügynökség.

Családi házak, többszintes épületek, raktárak és egyéb gazdasági épületek rongálódtak meg. Több ember halálát okozó háborús bűncselekmény elkövetése miatt nyomozást indított a Zaporizzsja megyei ügyészség.