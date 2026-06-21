Nobel-békedíjas győzött az etiópiai választásokon

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A jelenleg is regnáló Abiy Ahmed etióp miniszterelnök lett a nagy nyertese az országos választásoknak Etiópiában.

Megvan az etiópiai választások végeredménye - írja a BBC. Mint olvasható, a Jólét Pártja - amely az 501 helyből 438-at birtokol a törvényhozásban - alakítja az új kormányt. Utalnak rá, Abiy Ahmed október elején teszi le az esküt újabb ciklusra. Ez áldás a politikus támogatóira nézve, akik azt remélik, hogy folytatni fogja az általa felügyelt gazdasági reformokat.

Mások azonban attól tartanak, hogy az Afrika második legnépesebb országát sújtó belső megosztottság és biztonsági kihívások csak súlyosbodni fognak Abiy vezetése alatt.

A 49 éves politikus először 2018-ban, az akkori kormányellenes tüntetések közepette került hatalomra, és eleinte a megosztottság megszüntetésére irányuló kampányáért dicsérték. Mindössze egy évvel később Nobel-békedíjat kapott, főként az Etiópia északi szomszédjával, Eritreával folytatott ellenségeskedés megszüntetéséért tett erőfeszítései nyomán.