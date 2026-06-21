Nobel-békedíjas győzött az etiópiai választásokon

A jelenleg is regnáló Abiy Ahmed etióp miniszterelnök lett a nagy nyertese az országos választásoknak Etiópiában.
Megvan az etiópiai választások végeredménye - írja a BBC. Mint olvasható, a Jólét Pártja - amely az 501 helyből 438-at birtokol a törvényhozásban - alakítja az új kormányt. Utalnak rá, Abiy Ahmed október elején teszi le az esküt újabb ciklusra. Ez áldás a politikus támogatóira nézve, akik azt remélik, hogy folytatni fogja az általa felügyelt gazdasági reformokat.
Mások azonban attól tartanak, hogy az Afrika második legnépesebb országát sújtó belső megosztottság és biztonsági kihívások csak súlyosbodni fognak Abiy vezetése alatt.
A 49 éves politikus először 2018-ban, az akkori kormányellenes tüntetések közepette került hatalomra, és eleinte a megosztottság megszüntetésére irányuló kampányáért dicsérték. Mindössze egy évvel később Nobel-békedíjat kapott, főként az Etiópia északi szomszédjával, Eritreával folytatott ellenségeskedés megszüntetéséért tett erőfeszítései nyomán.
Biztonsági szakértők azonban attól tartanak, hogy az ország visszatérhet a háborúba, miközben az etiópiai Amhara és Oromia régiókban zajló erőszakos és halálos felkelések nem mutatják a végét. A BBC megjegyzi, a referendum napján 143 szavazókörzet nem nyitott ki az ország két legnépesebb régiójában a kormány ellen harcoló fegyveres csoportok által okozott biztonsági aggályok miatt.
Az amharai milíciák és a betiltott Oromo Felszabadító Hadsereg (OLA)a korábbinál nagyobb autonómiát akarnak, így azonnal elutasították a választásokat és azok eredményeit. A fentebb emíltett Eritrea kapcsán a portál megjegyzi, annak 1350 kilométer hosszú tengerpartja csábítóan lebeghet Etiópia szeme előtt, lévén utóbbinak 1993 óta még kikötője sincsen. Az elmúlt három évben Abiy többször is beszélt arról, hogy hazájának vissza kell szereznie a hozzáférést legalább egy vörös-tengeri kijárathoz.