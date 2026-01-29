2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az iráni elnök szerint a kormánynak le kell vonnia a tanulságokat

Az elnök párbeszédet sürgetett az igazságszolgáltatással

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 3:25
Megosztás

Az iráni kormánynak el kell ismernie saját hiányosságait, ahelyett, hogy kizárólag külföldi országokat hibáztatn az évi eleji országos tömegtüntetésekért – jelentette ki szerdán Maszúd Peszeskján iráni elnök.

Az iráni elnök szerint a kormánynak le kell vonnia a tanulságokat
Több mint hatezren haltak meg a tüntetéseken
Fotó: AFP/Middle East Images/Khoshiran

„Az országban tapasztalható nyugtalanság és instabilitás reálisabb megközelítést igényel” – mutatott rá Peszeskján az IRNA iráni állami hírügynökség beszámolója szerint. Az elnök párbeszédet sürgetett az igazságszolgáltatással annak érdekében, hogy olyan folyamat induljon el, amely több őrizetbe vett tüntető szabadon bocsátásához vezethet.

Peszeskján mostani kijelentésével eltérően nyilatkozott országa más vezetőitől, akik az országos tiltakozásokat külföldi összeesküvésnek nevezték, és a tüntetőket terroristáknak, illetve az Egyesült Államok és Izrael által pénzelt zsoldosoknak állították be.

Iránban tavaly december végén kezdődtek tüntetések, amelyeket elsősorban az ország súlyos gazdasági helyzete váltott ki. Az Egyesült Államokban működő iráni Human Rights Activists News Agency (HRANA) nevű szervezet kedden jelentette, hogy több mint hatezren haltak meg a tüntetéseken, az őrizetbe vettek száma pedig meghaladta a 41 800-at.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink