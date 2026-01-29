Az iráni elnök szerint a kormánynak le kell vonnia a tanulságokat

Az iráni kormánynak el kell ismernie saját hiányosságait, ahelyett, hogy kizárólag külföldi országokat hibáztatn az évi eleji országos tömegtüntetésekért – jelentette ki szerdán Maszúd Peszeskján iráni elnök.

Több mint hatezren haltak meg a tüntetéseken

„Az országban tapasztalható nyugtalanság és instabilitás reálisabb megközelítést igényel” – mutatott rá Peszeskján az IRNA iráni állami hírügynökség beszámolója szerint. Az elnök párbeszédet sürgetett az igazságszolgáltatással annak érdekében, hogy olyan folyamat induljon el, amely több őrizetbe vett tüntető szabadon bocsátásához vezethet.

Peszeskján mostani kijelentésével eltérően nyilatkozott országa más vezetőitől, akik az országos tiltakozásokat külföldi összeesküvésnek nevezték, és a tüntetőket terroristáknak, illetve az Egyesült Államok és Izrael által pénzelt zsoldosoknak állították be.

Iránban tavaly december végén kezdődtek tüntetések, amelyeket elsősorban az ország súlyos gazdasági helyzete váltott ki. Az Egyesült Államokban működő iráni Human Rights Activists News Agency (HRANA) nevű szervezet kedden jelentette, hogy több mint hatezren haltak meg a tüntetéseken, az őrizetbe vettek száma pedig meghaladta a 41 800-at.