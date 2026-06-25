Erős földrengés rázta meg Északkelet-Japánt

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Erős, a japán meteorológiai szolgálat (JMA) által végül 7,2-es magnitúdójúra módosított földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunamiriadót nem adtak ki, sérülésekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A földrengés helyi idő szerint 7.30-kor következett be az Ivate prefektúra partvidéke előtt, mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Aomori prefektúrában volt érezhető, ahol a japán, hétfokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Ez a fokozat azt jelenti, hogy az emberek nem képesek állva maradni vagy járni, sok bútor elmozdul, illetve felborulhat.

A japán meteorológiai szolgálat közölte: pusztító szökőártól nem kell tartani, legfeljebb kisebb tengerszint-ingadozás várható.

A japán kormány válságstábot állított fel a helyzet felmérésére és szükség esetén a mentési műveletek összehangolására. Takaicsi Szanae miniszterelnök arra kérte a legsúlyosabban érintett térségek lakóit, hogy maradjanak fokozottan óvatosak, mert további hasonló erejű utórengések is előfordulhatnak. Az atomerőműveket üzemeltető vállalatok és a japán nukleáris felügyelet tájékoztatása szerint sem az onagavai, sem a higasidóri atomerőműben, valamint a fukusimai Daiicsi és Daini létesítményekben nem észleltek rendellenességet. Az aomori kiégett fűtőelem-feldolgozó és -tároló létesítmények működésében sem tapasztaltak problémát.