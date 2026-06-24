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A rendőr lelövi a támadót, a járókelők filmeznek és tapsolnak + VIDEÓ

A szemtanúk felvételein látható, ahogy a lövések eldördülnek, és a férfi a földre esik

Krónika
  • 2026.06.25. - 01:39
Frankfurt lövöldözés
A frankfurti vasútállomás környékén történt lövöldözést követően a sérült férfit elláttákdpa Picture-Alliance via AFP/Boris Roessler
MH
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Az X oldalon található videofelvételen egy rendőr kedden lelő egy férfit Frankfurt főpályaudvarának közelében. Miután a férfi a földre esik, a felvételen a szemlélődők tapsa hallható.

A Frankfurter Rundschau beszámolója szerint a férfit korábban a rendőrök állították meg a frankfurti főpályaudvarral szemben. Az Állami Bűnügyi Hivatal (LKA) szerint ezután megtámadta és egy éles tárggyal megsebesítette a rendőrt.

Az X oldalon található videofelvételen egy rendőr kedden lelő egy férfit Frankfurt főpályaudvarának közelében. A Hesszeni Állami Bűnügyi Rendőrség nyomozást indított.

A szemtanúk felvételein látható, ahogy a lövések eldördülnek, és a férfi a földre esik. Ezután tapsvihar hallható. A sebesült férfit ezt követően más rendőrök is ellátták. A dpa jelentése szerint a Hesszeni Állami Bűnügyi Rendőrség nyomozást indított. Ez a szokásos eljárás, amikor a rendőrök lőfegyvereket használnak - írja a Bild.

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