A rendőr lelövi a támadót, a járókelők filmeznek és tapsolnak + VIDEÓ

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Az X oldalon található videofelvételen egy rendőr kedden lelő egy férfit Frankfurt főpályaudvarának közelében. Miután a férfi a földre esik, a felvételen a szemlélődők tapsa hallható.

A Frankfurter Rundschau beszámolója szerint a férfit korábban a rendőrök állították meg a frankfurti főpályaudvarral szemben. Az Állami Bűnügyi Hivatal (LKA) szerint ezután megtámadta és egy éles tárggyal megsebesítette a rendőrt.

Az X oldalon található videofelvételen egy rendőr kedden lelő egy férfit Frankfurt főpályaudvarának közelében. A Hesszeni Állami Bűnügyi Rendőrség nyomozást indított.

A szemtanúk felvételein látható, ahogy a lövések eldördülnek, és a férfi a földre esik. Ezután tapsvihar hallható. A sebesült férfit ezt követően más rendőrök is ellátták. A dpa jelentése szerint a Hesszeni Állami Bűnügyi Rendőrség nyomozást indított. Ez a szokásos eljárás, amikor a rendőrök lőfegyvereket használnak - írja a Bild.