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Az eddigi legalacsonyabb vízállást mérték a Velencei-tavon

Az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll

Krónika
  • 2026.06.24. - 21:47
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A Velencei-tó kiszáradtAFP/Ferenc Isza
MH/MTI
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Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll – tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t.

Siklós Gabriella elmondta, hogy a vízügyes szakemberek által a helyszínen észlelt vízállásról van szó, amely alacsonyabb, mint a 2022 szeptemberében mért érték, ami 53 centiméter volt. Megjegyezte, hogy a korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott, ám azt nem szélcsendben rögzítették, ezúttal viszont nem volt légmozgás, vagyis ez tekinthető hivatalosnak.

A szóvivő kiemelte, hogy „ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz”, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.

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