Ismét mélyponton az olajárak

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Az iráni háború kitörése óta nem látott szintre zuhant az olaj ára, mivel a Hormuzi-szoros kulcsfontosságú hajózási útvonalán fokozatosan újraindult a forgalom.

Rövid időre hordónként 72,48 dollár alá esett a Brent nyersolaj globális referenciaértéke - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, ilyen árat legutóbb az iráni háború kitörése előtti napon, február 27-én láthattak a kereskedők.

A lapban emlékeztetnek, Washington és Teherán képviselői a múlt hétvégén Svájcban találkoztak a háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdése érdekében. Utóbbi eredményeként az Egyesült Államok részben feloldotta az iráni olajexportra kivetett szankciókat. A „Kpler” tengerészeti hírszerző cég szerint a Hormuzi-szoroson átkelő hajók száma ezt követően jelentősen megnőtt, s ez nyugtatólag hatott a piacokra.

A BBC megjegyzi, a két fél egy bármikor bevethető „kommunikációs vonalat” is létrehozott a félreértések elkerülése érdekében. A forró drót célja a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladása a Hormuzi-szoroson.