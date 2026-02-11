2026. február 12., csütörtök

Az USA további iráni tartályhajók lefoglalását fontolgatja

Veszélyben a globális olajellátás?

 2026. február 11. szerda. 21:46
Az USA fontolgatja iráni olajszállító tartályhajók lefoglalását, hogy Teheránt tovább izolálja gazdaságilag. Az iráni ellenintézkedések azonban veszélybe sodorhatják a globális olajellátást.

Az iráni olajszállító tartályhajók sem ússzák meg az amerikaiak által történő lefoglalást
Fotó: AFP/Middle East Images/Mohammadali Najib

Az amerikai kormány további, iráni olajat szállító tartályhajók lefoglalását vitatja meg. A cél Teherán fő bevételi forrásának további gyengítése. A Wall Street Journal szerint azonban ez jelentős kockázatokkal járhat. Irán a Hormuz-szoros lezárásával reagálhat, amelyen keresztül a világ olajkereskedelmének mintegy 25 százaléka halad át.

Már több hajót lefoglaltak

Az USA már több hajót is lefoglalt, amelyek iráni olajat szállítottak Venezuelába. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Teherán az Egyesült Államok szigorúbb intézkedéseire aknák telepítésével a Perzsa-öbölben vagy a Hormuzi-szoros lezárásával reagálhat.

„Ha az irániak sarokba szorítva érzik magukat, cselekedni fognak” – nyilatkozta Bader Al-Saif, a Kuvaiti Egyetem professzora a Wall Street Journalnak. Egy ilyen eszkaláció az olajárak meredek emelkedését és a globális gazdaság megterhelését eredményezheti. Kína az iráni olaj legnagyobb felvásárlója, és a jelentősen csökkent árakból profitál.

Trump fontolgatja, hogy további flottát küldjön Irán felé

Trump most fontolgatja, hogy további repülőgép-hordozót küldjön a régióba. „Van egy flottánk, amely úton van, és egy másik is követheti” – mondta az Axios-nak. Majd hozzátette: „Vagy megegyezés születik, vagy pedig, mint legutóbb, nagyon kemény intézkedéseket kell hoznunk.”

