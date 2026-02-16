Hogyan befolyásolja az étrend az emlőrák kockázatát?

A szervezetben gyulladást elősegítő étrend összefüggésben állhat az emlőrák fokozott kockázatával. Erre a következtetésre jutottak a kutatók 19 tudományos tanulmány adatainak elemzése után. Elemzésük eredményeit a Frontiers in Nutrition folyóiratban tették közzé .

A tanulmány során a kutatók egy olyan mérőszámot használtak, amely egy étrend gyulladáskeltő potenciálját tükrözi. Ez az index lehetővé teszi annak felmérését, hogy mely élelmiszerek dominálnak egy személy étrendjében – azok, amelyek csökkentik a gyulladást, vagy éppen ellenkezőleg, azok, amelyek növelik azt. Minél magasabb a mérőszám, annál kifejezettebb az étrend gyulladáskeltő hatása.

Az adatok összehasonlítása azt mutatta, hogy a magasabb gyulladáskeltő étrendi indexszel rendelkező nőknél szignifikánsan nagyobb volt az emlőrák kialakulásának kockázata. Egyes vizsgálatokban a kockázat kétszerese volt azokhoz a résztvevőkhöz képest, akiknek az étrendjét kevésbé gyulladáskeltőnek tekintették.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem mutatnak közvetlen összefüggést bizonyos élelmiszerek fogyasztása és a rák kialakulása között. Az elemzés azonban megerősíti, hogy a gyulladás csökkentésére összpontosító étrend a rosszindulatú daganatok kialakulásának alacsonyabb kockázatával jár.