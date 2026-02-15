Életmód
Milyen következményei lehetnek a rendszeres alváshiánynak?
Legalább egy hétbe telik, mire bizonyos funkciók helyreállnak 10 nap alváshiány után
Az összteljesítmény csökkenése
A szakértők szerint az alváshiány rontja a memóriát és a figyelmet, ami például autóbalesetekhez vezethet. Az egészséges alvás különösen fontos a gyermekek és serdülők számára, mivel a testükben bekövetkező általános változások is befolyásolják az alvás minőségét.
Az immunitás romlása
Egy friss tanulmány kimutatta, hogy az alváshiány károsítja az immunsejteket.
Súlyproblémák
Amerikai tudósok felfedezték, hogy az alváshiány növeli a zsigeri zsír mennyiségét a hasban. A rendszertelen alvás a magas vérnyomás és más anyagcsere-problémák kockázatát is növeli.
Krónikus fáradtság és düh
Már néhány nap alvásmegvonás is jelentősen fokozhatja a dühöt és az intoleranciát. Ezt megerősítették azok a kísérletek, amelyekben alvásmegvonásban szenvedő önkéntesek fokozott ingerlékenységről számoltak be a mindennapi életükben.
Az alváshiány nem csupán fáradtság. Ez egy olyan probléma, amely az egészség számos aspektusát érinti, és tudatos megközelítést igényel az alvás kezelésében.