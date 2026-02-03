2026. február 3., kedd

Előd

Vita a demográfiáról
Vacsoratippek ötven felett

Egy rosszul megválasztott esti étel nemcsak a mérlegre van hatással

Ötven felett a vacsora szerepe teljesen megváltozik. Ami korábban még belefért, az ilyenkor könnyen okozhat súlygyarapodást, éjszakai ébredést vagy nyugtalan alvást. Ez nem akaratgyengeség kérdése, hanem hormonális és anyagcsere-változások következménye. A jó hír: nem kevesebbet kell enni, hanem másképp.

Vacsoratippek ötven felett
Képünk illusztráció
Fotó: foodcollection via AFP/The Studio Collection

Menopauza környékén csökken az ösztrogén és a progeszteron szintje, miközben gyakran romlik az inzulinérzékenység. A szervezet este érzékenyebbé válik a vércukor-ingadozásra és a stresszhormonokra. Egy rosszul összeállított vacsora: megemeli az inzulint, éjszakai vércukoresést okoz, aktiválja a kortizolt és megzavarja az alvást. Egy jól megválasztott vacsora viszont stabilizálja az idegrendszert, segíti a regenerációt, és megelőzi a hízást.

A jó vacsora 3 alappillére

1. Fehérje – az esti biztonságérzet alapja

A fehérje segít stabilan tartani a vércukorszintet, csökkenti az éjszakai ébredések esélyét, és támogatja az izomzat megtartását, ami 50 felett kulcskérdés.

Jó fehérjeforrások vacsorára:

  • tojás (főtt, rántotta kevés zsiradékkal),
  • hal (lazac, pisztráng, tonhal),
  • csirkemell, pulyka,
  • túró, görög joghurt,
  • tofu, tempeh.

Ideális mennyiség: egy tenyérnyi adag.

2. Lassú felszívódású szénhidrát – de csak mértékkel

Sokan teljesen elhagyják a szénhidrátot este, ami gyakran éjszakai felébredéshez vezet. A cél nem a megvonás, hanem a megfelelő minőség és mennyiség.

Ajánlott esti szénhidrátok:

  • főtt quinoa,
  • barna rizs kis adagban,
  • lencse, csicseriborsó,
  • édesburgonya,
  • zabpehely kis mennyiségben.

Mennyiség: 3–5 evőkanálnyi köret bőven elég.

3. Könnyű zsiradék – az idegrendszer támogatására

A túl sok zsír lassítja az emésztést és ronthatja az alvást, de egy kevés jó minőségű zsír segíti a teltségérzetet és a hormonális egyensúlyt.

Jó választások:

  • olívaolaj,
  • avokádó,
  • olajos magvak kis mennyiségben.

Mit érdemes kerülni vacsorára?

Ezek az ételek nagy eséllyel rontják az alvást és támogatják a hízást:

  • fehér kenyér, péksütemények,
  • tészta, pizza,
  • édességek, csokoládé,
  • alkohol (különösen bor),
  • túl csípős, nehéz, zsíros ételek.

Mikor egyen?

Az időzítés legalább annyira fontos, mint az összetétel. Ideális vacsoraidő: lefekvés előtt 2,5–3 órával. Ha későn fekszik, egy nagyon könnyű, fehérjedús étel még belefér, írja a dietaesfitnesz.hu.

