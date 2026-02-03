Életmód
Vacsoratippek ötven felett
Egy rosszul megválasztott esti étel nemcsak a mérlegre van hatással
Menopauza környékén csökken az ösztrogén és a progeszteron szintje, miközben gyakran romlik az inzulinérzékenység. A szervezet este érzékenyebbé válik a vércukor-ingadozásra és a stresszhormonokra. Egy rosszul összeállított vacsora: megemeli az inzulint, éjszakai vércukoresést okoz, aktiválja a kortizolt és megzavarja az alvást. Egy jól megválasztott vacsora viszont stabilizálja az idegrendszert, segíti a regenerációt, és megelőzi a hízást.
A jó vacsora 3 alappillére
1. Fehérje – az esti biztonságérzet alapja
A fehérje segít stabilan tartani a vércukorszintet, csökkenti az éjszakai ébredések esélyét, és támogatja az izomzat megtartását, ami 50 felett kulcskérdés.
Jó fehérjeforrások vacsorára:
- tojás (főtt, rántotta kevés zsiradékkal),
- hal (lazac, pisztráng, tonhal),
- csirkemell, pulyka,
- túró, görög joghurt,
- tofu, tempeh.
Ideális mennyiség: egy tenyérnyi adag.
2. Lassú felszívódású szénhidrát – de csak mértékkel
Sokan teljesen elhagyják a szénhidrátot este, ami gyakran éjszakai felébredéshez vezet. A cél nem a megvonás, hanem a megfelelő minőség és mennyiség.
Ajánlott esti szénhidrátok:
- főtt quinoa,
- barna rizs kis adagban,
- lencse, csicseriborsó,
- édesburgonya,
- zabpehely kis mennyiségben.
Mennyiség: 3–5 evőkanálnyi köret bőven elég.
3. Könnyű zsiradék – az idegrendszer támogatására
A túl sok zsír lassítja az emésztést és ronthatja az alvást, de egy kevés jó minőségű zsír segíti a teltségérzetet és a hormonális egyensúlyt.
Jó választások:
- olívaolaj,
- avokádó,
- olajos magvak kis mennyiségben.
Mit érdemes kerülni vacsorára?
Ezek az ételek nagy eséllyel rontják az alvást és támogatják a hízást:
- fehér kenyér, péksütemények,
- tészta, pizza,
- édességek, csokoládé,
- alkohol (különösen bor),
- túl csípős, nehéz, zsíros ételek.
Mikor egyen?
Az időzítés legalább annyira fontos, mint az összetétel. Ideális vacsoraidő: lefekvés előtt 2,5–3 órával. Ha későn fekszik, egy nagyon könnyű, fehérjedús étel még belefér, írja a dietaesfitnesz.hu.