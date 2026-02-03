2026. február 3., kedd

Egy orvos elmagyarázta, miért jobb 45 év felett oldalt fekve aludni

 2026. február 3. kedd. 18:45
Ahogy öregszünk, az alvásigényünk változik, és a szokásos alvási pozíciónk jelentős szerepet kezdhet játszani – magyarázta T. Plyukhina nőgyógyász Telegram csatornáján.

A szakember szerint gyermekkorban a test könnyen alkalmazkodik bármilyen alvási pozícióhoz, és ez nem befolyásolja az alvás minőségét. 45 éves kor után azonban – jegyezte meg az orvos – az oldalfekvés az előnyösebb. Nincs univerzális választás: vagy a bal, vagy a jobb oldal elfogadható – a választás az egyéni jellemzőktől és az egészségi állapottól függ.

Például az orvos azt javasolta, hogy a gyomor-bélrendszeri betegségekben szenvedők gyakrabban aludjanak a bal oldalukon. Ez a testtartás, mondja, javítja a nyirokkeringést és csökkenti a duzzanatot.

A jobb oldalon alvásnak is vannak előnyei. Pljukhina megjegyezte, hogy ez a testhelyzet csökkenti a szív terhelését, segít csökkenteni az alvási apnoe epizódjait, segít csökkenteni a vérnyomást és a pulzusszámot, és összességében pozitív hatással van a szív- és érrendszerre.

