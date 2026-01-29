2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Csak egy mítosz a 8 óra alvás?

Az alvásszakértők tiszta vizet öntöttek a pohárba

MH
 2026. január 29. csütörtök. 7:56
Megosztás

A napi nyolc óra alvásra vonatkozó ajánlás nem mindenkinek megfelelő vagy előnyös, állítja K. Morgan alvásszakértő a Daily Mirror jelentése szerint.

Csak egy mítosz a 8 óra alvás?
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/NEW/Science/CAIA Image/Paul Bradbury

A szakember szerint a legújabb kutatások cáfolják azt az elképzelést, hogy nyolc óra alvás jótékony hatású. Megjegyzi, hogy a legtöbb embernek hét-kilenc óra alvásra van szüksége, de lehetnek eltérések.

Morgan kínai szakértők munkájára is kitért, akik bebizonyították, hogy a hétköznapi alváshiányt a hétvégi hosszabb alvással lehet kompenzálni. A szakértő megjegyezte, hogy a kompenzáló alvás előnyeit hétvégén 1,28 órával hosszabb alvással lehet érezni.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink