Életmód
Csak egy mítosz a 8 óra alvás?
Az alvásszakértők tiszta vizet öntöttek a pohárba
A szakember szerint a legújabb kutatások cáfolják azt az elképzelést, hogy nyolc óra alvás jótékony hatású. Megjegyzi, hogy a legtöbb embernek hét-kilenc óra alvásra van szüksége, de lehetnek eltérések.
Morgan kínai szakértők munkájára is kitért, akik bebizonyították, hogy a hétköznapi alváshiányt a hétvégi hosszabb alvással lehet kompenzálni. A szakértő megjegyezte, hogy a kompenzáló alvás előnyeit hétvégén 1,28 órával hosszabb alvással lehet érezni.