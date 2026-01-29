Csak egy mítosz a 8 óra alvás?

A napi nyolc óra alvásra vonatkozó ajánlás nem mindenkinek megfelelő vagy előnyös, állítja K. Morgan alvásszakértő a Daily Mirror jelentése szerint .

A szakember szerint a legújabb kutatások cáfolják azt az elképzelést, hogy nyolc óra alvás jótékony hatású. Megjegyzi, hogy a legtöbb embernek hét-kilenc óra alvásra van szüksége, de lehetnek eltérések.

Morgan kínai szakértők munkájára is kitért, akik bebizonyították, hogy a hétköznapi alváshiányt a hétvégi hosszabb alvással lehet kompenzálni. A szakértő megjegyezte, hogy a kompenzáló alvás előnyeit hétvégén 1,28 órával hosszabb alvással lehet érezni.