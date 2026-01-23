Ez az az illat, amely mindenkit boldoggá tesz

Vajon milyen lenne az élet, ha nem érezhetnénk a meleg húsleves, a finom fűszerek, a mámorító forralt bor vagy a tenger sós illatát? Minden embernek más-más illat a kedvence, de létezik egy, ami mindenkit képes boldoggá tenni.

A COVID-19 első tüneteinek egyike volt a szaglás elvesztése, és aki maradandó károsodást szenvedett, tudja, milyenek a mindennapok a tájékozódást segítő illatok és szagok nélkül. Számos kísérlet bizonyította, hogy az illatok és az emlékek között szoros kapcsolat van, ami részben azzal magyarázható, ahogy agyunk feldolgozza az információkat. Egy parfüm, egy illatgyertya, vagy a szegfűszeges narancs illata – azaz az információ – közvetlenül az amygdalába és a hippokampuszba érkezik, amelyek az érzelmek és emlékek feldolgozásáért felelős agyterületek – írja a life.hu.

Létezik egy különleges illat, amely jobb kedvre derít, emellett lecsendesíti az elmét, nyugtatja az idegeket, és olyan érzéseket ébreszt, amelyek a legkedvesebb emlékeinkhez kötődnek. Ez az illat nem más, mint a fenyő, a karácsony szimbóluma.

Rachel Herz, a Brown Egyetem szagláskutatója tanulmányában is kitér rá, hogy a fenyőben nincsenek olyan vegyületek, amelyek közvetlenül boldoggá tennének, ebből pedig az következik, hogy a kellemes érzés nem illatmolekuláknak köszönhető, hanem inkább annak, hogy a fenyőillat mit jelent számunkra.

Amint megérezzük a fenyő illatát, agyunk előhívja azokat az érzelmeket, amelyek az emlékeinkhez kötődnek. Legtöbbünknek kellemes karácsonyi pillanatok, békés családi összejövetelek jutnak eszünkbe. Ettől válunk boldoggá, ettől lesz emelkedettebb a kedvünk.

A karácsonyi közeledtével az átlagosnál sokkal derűsebbnek, izgatottabbnak érezzük magunkat, ami nem csoda, hiszen ilyenkor egymást érik a karácsonyi vásárok, a levegő csupa olyan illattal telik meg, amikről eszünkbe jutnak az elmúlt karácsonyok, a szeretteink, egy puha pléd és a bekuckózós romantikus, filmnézős esték. A fenyőfa díszítése közben is eluralkodik rajtunk az öröm, a szívünk nyitottabb.

A fenyőillat ugyanakkor nem mindenkire gyakorol ugyanolyan hatást, főleg, ha valaki traumákon, érzelmi elhanyagoláson ment keresztül, vagyis, ha rossz emlékeket őriz a téli időszakról, a karácsonyról. Az illat tehát önmagában nem hat: kizárólag a mi érzelmi és szellemi állapotunk, illetve az emlékezetünk szabja meg, hogy mit érzékelünk.