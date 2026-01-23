Komoly betegség tünete lehet ez az éjszakai szokás

Időről időre mindenkivel előfordul, hogy éjszaka felébred, és ki kell mennie a mosdóba. A nycturia, vagyis a többszöri éjszakai vizelési kényszer akkor válik figyelmeztető jellé, ha ez rendszeresen, egy éjszaka többször is megzavarja az alvást.

Nycturia az orvosi elnevezése annak az állapotnak, amikor valaki éjszaka többször is felébred vizelési inger miatt. Alkalmanként teljesen normális jelenség, különösen, ha késő este sok folyadékot fogyasztottunk. Ha azonban ez rendszeressé válik, és egy éjszaka két vagy több alkalommal jelentkezik, érdemes komolyan venni. Szakértők szerint a legtöbb felnőttnek képesnek kell lennie 6–8 órát aludni anélkül, hogy felébredne vizelni. Ha ez nem sikerül, a gyakori éjszakai vizelés okai között akár komolyabb egészségügyi probléma is állhat – írja a mindmegette.hu.

A gyakori vizelési kényszer hátterében több tényező is állhat, az életmódtól kezdve bizonyos betegségekig.

Cukorbetegség

A gyakori vizelés – nappal és éjszaka egyaránt – a cukorbetegség egyik korai tünete lehet. Kezeletlen vagy nem megfelelően beállított vércukorszint esetén a szervezet a felesleges cukrot a vizelettel próbálja kiválasztani, ami fokozott vizeletürítést eredményez.

Alvási apnoe

Az alvás közbeni légzéskimaradások hormonális változásokat indítanak el, amelyek fokozzák a vizelettermelést. Horkolás, éjszakai fulladásérzés vagy nappali fáradtság esetén érdemes erre is gondolni.

Hiperaktív hólyag

A hiperaktív hólyag esetén a húgyhólyag akkor is vizelési ingert jelez, amikor nincs tele. Ez gyakori vizelési kényszerhez vezet nappal és éjszaka is. Jó hír, hogy léteznek gyógyszeres és életmódbeli kezelési lehetőségek.

Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás

Férfiaknál, különösen idősebb korban, a prosztata megnagyobbodása megnehezítheti a hólyag teljes kiürülését. Ennek következtében hamarabb jelentkezik újra a vizelési inger, gyakran éjszaka is.

Az alapbetegségek kivizsgálása mellett néhány egyszerű életmódbeli változtatás is segíthet: