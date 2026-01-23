Életmód
Komoly betegség tünete lehet ez az éjszakai szokás
Érdemes figyelni a jeleket
Nycturia az orvosi elnevezése annak az állapotnak, amikor valaki éjszaka többször is felébred vizelési inger miatt. Alkalmanként teljesen normális jelenség, különösen, ha késő este sok folyadékot fogyasztottunk. Ha azonban ez rendszeressé válik, és egy éjszaka két vagy több alkalommal jelentkezik, érdemes komolyan venni. Szakértők szerint a legtöbb felnőttnek képesnek kell lennie 6–8 órát aludni anélkül, hogy felébredne vizelni. Ha ez nem sikerül, a gyakori éjszakai vizelés okai között akár komolyabb egészségügyi probléma is állhat – írja a mindmegette.hu.
A gyakori vizelési kényszer hátterében több tényező is állhat, az életmódtól kezdve bizonyos betegségekig.
Cukorbetegség
A gyakori vizelés – nappal és éjszaka egyaránt – a cukorbetegség egyik korai tünete lehet. Kezeletlen vagy nem megfelelően beállított vércukorszint esetén a szervezet a felesleges cukrot a vizelettel próbálja kiválasztani, ami fokozott vizeletürítést eredményez.
Alvási apnoe
Az alvás közbeni légzéskimaradások hormonális változásokat indítanak el, amelyek fokozzák a vizelettermelést. Horkolás, éjszakai fulladásérzés vagy nappali fáradtság esetén érdemes erre is gondolni.
Hiperaktív hólyag
A hiperaktív hólyag esetén a húgyhólyag akkor is vizelési ingert jelez, amikor nincs tele. Ez gyakori vizelési kényszerhez vezet nappal és éjszaka is. Jó hír, hogy léteznek gyógyszeres és életmódbeli kezelési lehetőségek.
Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás
Férfiaknál, különösen idősebb korban, a prosztata megnagyobbodása megnehezítheti a hólyag teljes kiürülését. Ennek következtében hamarabb jelentkezik újra a vizelési inger, gyakran éjszaka is.
Az alapbetegségek kivizsgálása mellett néhány egyszerű életmódbeli változtatás is segíthet:
- Lefekvés előtt 2 órával csökkentsük a folyadékbevitelt, különösen a koffeines és alkoholos italokat.
- Ellenőrizzük a gyógyszereinket: egyes vízhajtók és megfázás elleni szerek fokozhatják a vizelési ingert.
- Kezeljük a lábdagadást: esti lábfelpolcolás vagy kompressziós zokni segíthet csökkenteni az éjszakai vizeletkiválasztást.
- Tartsuk kontroll alatt az alapbetegségeket, például a cukorbetegséget vagy az alvási apnoét.