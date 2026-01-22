Életmód
Ezért egészséges a téli bekuckózás
Nem kell bűntudatot éreznünk miatta
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/LDA/Science Photo Librar/PeakStock
A téli hónapok gyakran a lustálkodásról, a hosszabb alvásról és a kényelmes otthoni programokról szólnak. Sokszor ezek a „rossz szokások” időpocsékolásnak tűnnek, pedig a tudomány szerint valójában kifejezetten egészséges hatással bírnak – írja a life.hu.
- Pizsamás nap: a kényelmes otthoni öltözet javíthatja a koncentrációt és boldogsághormonokat termel a szervezetben.
- Telefonos játékok: a rövid, interaktív játékok segítik az agy hippocampusának a működését, ami nélkülözhetetlen szerepet játszik összetett információk, események memorizálásában.
- Könyvolvasás: egy izgalmas regény felpörgeti az idegrendszert, ami fokozhatja az immunrendszer működését.
- Lábáztatás: a meleg lábfürdő csökkenti a stresszhormonok szintjét és elősegíti a relaxációt.
- Hosszabb alvás: már 30 perccel több alvás is csökkentheti a vérnyomást és javíthatja a vérkeringést.
- Kötés: a ritmikus mozdulatok csökkentik a pulzusszámot és oldják a feszültséget, egyben támogatják a szív egészségét.
- Édesburgonya és méz fogyasztása: a béta-karotinban gazdag ételek és a természetes méz segíthetnek a vércukorszint egyensúlyban tartásában, és csökkenthetik a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.