Ezért egészséges a téli bekuckózás

Sokan bűntudatot éreznek egy pizsamában töltött, átlustálkodott nap után. Egy friss kutatás szerint azonban nincs miért csüggednünk: a téli bekuckózás igazi energiabomba is lehet.

A téli hónapok gyakran a lustálkodásról, a hosszabb alvásról és a kényelmes otthoni programokról szólnak. Sokszor ezek a „rossz szokások” időpocsékolásnak tűnnek, pedig a tudomány szerint valójában kifejezetten egészséges hatással bírnak – írja a life.hu.