A fogyás lassíthatja az öregedési folyamatot?

Az eLife című folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a zöldségekben, tenger gyümölcseiben és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag mediterrán étrend akár mindössze 1%-os testsúlycsökkenéssel is lelassíthatja az elhízással járó gyorsuló agyöregedést.

A fogyás a testsúly egészséges csökkenése és kalóriadeficit (több energia elégetése, mint bevitel) révén érhető el

A tanulmány során a kutatók 102 izraeli lakos agyi felvételeit vizsgálták meg, amelyeket a tanulmány kezdete előtt és másfél évvel a befejezése után készítettek. Emellett májfunkciós és koleszterinszint-vizsgálati eredményeket is kaptak.

Megjegyzendő, hogy a vizsgálati alanyokat három étrendi lehetőség egyikének követésére kérték. Konkrétan az egyik egy diófélékben, halban és csirkében gazdag mediterrán étrend volt; a másik ugyanaz a diéta volt, de zöld teával a polifenolokért; és az utolsó lehetőség az alapvető étrendi ajánlások betartását jelentette.

A teljes tesztelési időszak alatt a vizsgálatban résztvevők átlagosan körülbelül 2,3 kilogrammot fogytak, és a diéta vagy a recept betartása után elvesztett testsúly minden százalékára vetítve az agyuk kilenc hónappal fiatalabbnak tűnt biológiai koruknál.

A tudósok nem ismerik ennek pontos okát, de gyanítják, hogy az alacsony májzsírszinttel és a javuló lipidprofillal állhat összefüggésben. A kutatók azonban nem zárják ki, hogy ezek a változások felületesek és nagyon rövid életűek lehetnek.

Akárhogy is, a kutatók hangsúlyozták az egészséges életmód és a megfelelő táplálkozás fontosságát az agy egészségének megőrzése érdekében.