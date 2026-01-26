Egy egyszerű trükk álmatlanság ellen

Dr. T. Lewis a Metro magazinnak elmondta, hogy a zokni felhúzása lefekvés előtt segíthet gyorsabban elaludni. A szakember szerint ez az egyszerű trükk valóban működik, és hasznos lehet azoknak, akiknek nehézségeik vannak az elalvással.

A zokniban alvás segíti a gyorsabb elalvást és a mélyebb pihenést a végtagok melegen tartásával

Az orvos magyarázata szerint a mechanizmus a termoregulációval függ össze. Amikor a lábak melegek, fokozódik a véráramlás. Ez viszont segít csökkenteni a test általános hőmérsékletét – ez az egyik fiziológiai jel, amely felkészíti a testet az alvásra. Ez felgyorsíthatja az elalvás folyamatát.

Lewis egy 2018-as tanulmány adatait is idézte, amely összehasonlította a zokniban alvók és a zokni nélküliek alvását. Azok a résztvevők, akik ezt a módszert alkalmazták, átlagosan 32 perccel tovább aludtak. Továbbá alvásminőségük 7,6 százalékkal jobb volt, mint a kontrollcsoporté.

Az orvos hangsúlyozta, hogy ez egy egyszerű és könnyen hozzáférhető módja az éjszakai alvás javításának gyógyszeres kezelés vagy bonyolult eljárások nélkül.