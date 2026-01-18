Pontosan reggel 8:36-kor dől el, hogy jó lesz-e a napja

Ha a reggel már stresszesen kezdődik, a nap többi része is általában fárasztó lesz. Bár ez elsőre közhelynek hangzik, egy tanulmány bizonyította: az átlagos amerikai már 8:36-kor tudja, hogy jó vagy rossz napja lesz.

Vannak napok, amikor egyszerűen semmi sem jön össze. Elalszik az ember, mert nem hallotta az ébresztőt, aztán kávét önt a friss blúzára, és a vonaton eszébe jut, hogy otthon maradt a telefon a konyhaasztalon.

Ilyen kezdés után a nap további része aligha lehet jó. A felmérésben részt vevők 86 százaléka szerint a nap teljesen elromlik, ha reggel valami félresikerül. Ez lehet rossz közérzet, például betegség (35 százalék), rossz alvás (31 százalék) vagy fejfájással való ébredés (29 százalék). Ide tartoznak a reggeli bakik is, mint a kulcs elvesztése (26 százalék) vagy a telefon otthon felejtése (25 százalék).

Más tényezők is előre jelzik a rossz napot: kifogyott vécépapír (22 százalék), pénztárca otthon felejtése (22 százalék), az ébresztő nem hallása (19 százalék), a telefon éjszakai töltésének hiánya (18 százalék) vagy a reggeli wifi-probléma (16 százalék). A partner rossz hangulata is átragadhat, és ha közben a kávé is elfogy, a rossz kedv szinte garantált, írta a Fitforfun.

Ezek a reggeli bakik nagy hatással vannak ránk: a megkérdezettek 48 százaléka jelezte, hogy ilyen események után lemondta a napra tervezett programját vagy nem ment dolgozni.

A felmérés azt is megvizsgálta, milyen kapcsolat van az alvás minősége és a napi élmények között. Körülbelül 71 százalék szerint a nap sikeressége attól függ, mennyire aludtak jól. 77 százalék pedig úgy gondolta, hogy a jó alvás segít jobban kezelni a reggeli problémákat.