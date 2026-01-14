Megvan a hosszú élet titka

Apró életmódbeli változtatások is meglepően nagy hatással lehetnek az egészségre, derül ki friss nemzetközi kutatásokból. A mozgás szerepe különösen felértékelődött, mert már napi néhány perces séta növelése és az ülőidő csökkentése is érezhetően javíthatja a hosszú távú kilátásokat. A szakértők szerint nem radikális edzéstervekre, hanem következetes, kis lépésekre van szükség.

A modern életmód egyik legnagyobb kihívása az ülő életmód, amely sokaknál háttérbe szorítja a rendszeres testmozgást. A kutatások azonban azt mutatják, hogy a mozgás nemcsak intenzív edzés formájában számít: a séta, az aktívabb mindennapok és az ülés idejének csökkentése is jelentős szerepet játszik a korai halálozás kockázatának mérséklésében és az egészséges életmód kialakításában – tájékoztat a The Guardian cikke alapján az Origo.



Egy nagyszabású nemzetközi kutatás szerint már egészen kis mértékű életmódbeli változtatás is kimutatható hatással lehet a várható élettartamra. A vizsgálat eredményei alapján napi ötpercnyi extra fizikai aktivitás, például tempós séta is mérhető egészségügyi előnnyel járhat. A legnagyobb nyereséget azok tapasztalhatják, akik korábban szinte egyáltalán nem mozogtak, és fokozatosan építik be a testmozgást a napirendjükbe.

A rendszeres mozgás javítja a keringést, támogatja az anyagcserét és csökkenti több krónikus betegség kialakulásának esélyét. A kutatások alapján már kis mennyiségű plusz testmozgás is érezhetően mérsékli a korai halálozás kockázatát, különösen akkor, ha az ülő életmód visszaszorításával párosul.

A hosszan tartó ülés lassítja az anyagcserét, növeli a szív- és érrendszeri problémák esélyét, és önmagában is kockázati tényezővé vált. A szakértők szerint napi 30 perccel kevesebb ülés – akár könnyű mozgással vagy sétával kiváltva – már kimutatható egészségügyi előnyt jelenthet.