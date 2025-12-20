2025. december 20., szombat

Előd

EUR 387.24 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Magolaj-pánik vs. tudomány

Tényleg „mérgezőek” a magolajok?

Eib Zoltán
 2025. december 20. szombat. 18:37
Megosztás

Az internet új kedvenc főgonosza nem egy szénhidrát, nem a glutén, hanem a magolaj. Napraforgó, repce (canola), szója, kukorica a közösségi médiában gyakran úgy szerepelnek, mint „a modern betegségek üzemanyaga”. A gond csak az, hogy a tudományos kép jóval prózaibb, a magolaj ugyan nem csodatevő, de nem is méreg.

Magolaj-pánik vs. tudomány
Képünk illusztráció
Fotó: Photo by Su Yongzhu Xinhua / eyevine on Northfoto

Honnan ered ez a pánik?

A vádak többnyire három pontban összegezhetőek:

  1. „Tele van omega-6-tal, tehát gyulladást okoz.”
  2. „Ipari eljárással készül, tehát biztosan rossz.”
  3. „A magolaj miatt híztunk el.”

Csakhogy a mérvadó szakmai szervezetek és kutatóműhelyek mást mondanak.

Mit mond a tudomány az omega-6-ról?

Az American Heart Association kifejezetten támogatja az omega-6 zsírsavak (linolsav) helyét az egészséges étrendben, és hangsúlyozza: a többszörösen telítetlen zsírok segíthetnek csökkenteni az LDL („rossz”) koleszterint, ezzel a szív-érrendszeri kockázatot is.

A Johns Hopkins Egyetem 2025-ös publikált kutatási eredményeit összefoglaló tanulmányában pedig egyenesen úgy fogalmaznak, hogy a magolajok nem okoznak gyulladást, a félelem főleg az omega-3 és omega-6 félreértéséből, összehasonlításával nőtt ekkorára.

És ha a egy teljesen ellentétes véleményt is megemlítsünk, akkor el kell mondanunk, hogy egy nagy meta-analízis szerint a linolsav bevitele fordítottan aránylott a koszorúér-betegség kockázatával.

Akkor miért mondják mégis „bűnösnek”?

Mert a magolajat gyakran nem önmagában fogyasztjuk, hanem chipsben, kekszben, mirelit panírban, cukros-sós ultrafeldolgozott ételekben. Sokszor nem az olaj a fő probléma, hanem a teljes étrendi környezet és az ételeink ultrafeldolgozottsága.

Vagyis a magolaj nem „egészségital”, de a démonizálása gyakran tévesen riaszt meg minket.

Azt biztosan állíthatjuk, hogy

  • Ha vajat/zsírt cserélünk növényi olajra, a telített zsírok csökkennek, ez általában kedvező a koleszterin-szempontból.
  • A gyulladás-narratíva nem áll stabil lábakon a klinikai humán tesztek adatai alapján.
  • A valódi veszély akkor jelentkezhet, amikor az olaj az ultrafeldolgozott ételek „hordozóközegévé” válik.

Konyhai „józan ész” mondatja velünk, pánik okozása nélkül, hogy

  • Ne „olajat” együnk, hanem ételeket, így a teljes minta fog számítani.
  • Ne ugyanazt az olajat használjuk a fritőzben újra és újra, a sokszori hevítés nem barátja az egészséges ételeknek.
  • Tartsunk és használjunk többféle zsiradékot, salátára olíva olajat, sütéshez hőstabil, finomított olajat.

Karácsonykor mindenki keres egy bűnbakot és próbálja rákenni a felpuffadt hasunk okozóját Eddig a töltött káposzta volt a hibás, most pedig a magolaj a „ludas”. Csak hát a tudomány nem szereti a meséket, egyértelműen megállapítja, hogy nem egyetlen összetevő írja le az emésztésünk állapotát, hanem a menü és az ünnep egész hete.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink