Életmód
Magolaj-pánik vs. tudomány
Tényleg „mérgezőek” a magolajok?
Honnan ered ez a pánik?
A vádak többnyire három pontban összegezhetőek:
- „Tele van omega-6-tal, tehát gyulladást okoz.”
- „Ipari eljárással készül, tehát biztosan rossz.”
- „A magolaj miatt híztunk el.”
Csakhogy a mérvadó szakmai szervezetek és kutatóműhelyek mást mondanak.
Mit mond a tudomány az omega-6-ról?
Az American Heart Association kifejezetten támogatja az omega-6 zsírsavak (linolsav) helyét az egészséges étrendben, és hangsúlyozza: a többszörösen telítetlen zsírok segíthetnek csökkenteni az LDL („rossz”) koleszterint, ezzel a szív-érrendszeri kockázatot is.
A Johns Hopkins Egyetem 2025-ös publikált kutatási eredményeit összefoglaló tanulmányában pedig egyenesen úgy fogalmaznak, hogy a magolajok nem okoznak gyulladást, a félelem főleg az omega-3 és omega-6 félreértéséből, összehasonlításával nőtt ekkorára.
És ha a egy teljesen ellentétes véleményt is megemlítsünk, akkor el kell mondanunk, hogy egy nagy meta-analízis szerint a linolsav bevitele fordítottan aránylott a koszorúér-betegség kockázatával.
Akkor miért mondják mégis „bűnösnek”?
Mert a magolajat gyakran nem önmagában fogyasztjuk, hanem chipsben, kekszben, mirelit panírban, cukros-sós ultrafeldolgozott ételekben. Sokszor nem az olaj a fő probléma, hanem a teljes étrendi környezet és az ételeink ultrafeldolgozottsága.
Vagyis a magolaj nem „egészségital”, de a démonizálása gyakran tévesen riaszt meg minket.
Azt biztosan állíthatjuk, hogy
- Ha vajat/zsírt cserélünk növényi olajra, a telített zsírok csökkennek, ez általában kedvező a koleszterin-szempontból.
- A gyulladás-narratíva nem áll stabil lábakon a klinikai humán tesztek adatai alapján.
- A valódi veszély akkor jelentkezhet, amikor az olaj az ultrafeldolgozott ételek „hordozóközegévé” válik.
Konyhai „józan ész” mondatja velünk, pánik okozása nélkül, hogy
- Ne „olajat” együnk, hanem ételeket, így a teljes minta fog számítani.
- Ne ugyanazt az olajat használjuk a fritőzben újra és újra, a sokszori hevítés nem barátja az egészséges ételeknek.
- Tartsunk és használjunk többféle zsiradékot, salátára olíva olajat, sütéshez hőstabil, finomított olajat.
Karácsonykor mindenki keres egy bűnbakot és próbálja rákenni a felpuffadt hasunk okozóját Eddig a töltött káposzta volt a hibás, most pedig a magolaj a „ludas”. Csak hát a tudomány nem szereti a meséket, egyértelműen megállapítja, hogy nem egyetlen összetevő írja le az emésztésünk állapotát, hanem a menü és az ünnep egész hete.