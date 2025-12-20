Magolaj-pánik vs. tudomány

Az internet új kedvenc főgonosza nem egy szénhidrát, nem a glutén, hanem a magolaj . Napraforgó, repce (canola), szója, kukorica a közösségi médiában gyakran úgy szerepelnek, mint „a modern betegségek üzemanyaga”. A gond csak az, hogy a tudományos kép jóval prózaibb , a magolaj ugyan nem csodatevő, de nem is méreg.

Honnan ered ez a pánik?

A vádak többnyire három pontban összegezhetőek:

„Tele van omega-6-tal, tehát gyulladást okoz.” „Ipari eljárással készül, tehát biztosan rossz.” „A magolaj miatt híztunk el.”

Csakhogy a mérvadó szakmai szervezetek és kutatóműhelyek mást mondanak.

Mit mond a tudomány az omega-6-ról?

Az American Heart Association kifejezetten támogatja az omega-6 zsírsavak (linolsav) helyét az egészséges étrendben, és hangsúlyozza: a többszörösen telítetlen zsírok segíthetnek csökkenteni az LDL („rossz”) koleszterint, ezzel a szív-érrendszeri kockázatot is.

A Johns Hopkins Egyetem 2025-ös publikált kutatási eredményeit összefoglaló tanulmányában pedig egyenesen úgy fogalmaznak, hogy a magolajok nem okoznak gyulladást, a félelem főleg az omega-3 és omega-6 félreértéséből, összehasonlításával nőtt ekkorára.

És ha a egy teljesen ellentétes véleményt is megemlítsünk, akkor el kell mondanunk, hogy egy nagy meta-analízis szerint a linolsav bevitele fordítottan aránylott a koszorúér-betegség kockázatával.

Akkor miért mondják mégis „bűnösnek”?

Mert a magolajat gyakran nem önmagában fogyasztjuk, hanem chipsben, kekszben, mirelit panírban, cukros-sós ultrafeldolgozott ételekben. Sokszor nem az olaj a fő probléma, hanem a teljes étrendi környezet és az ételeink ultrafeldolgozottsága.

Vagyis a magolaj nem „egészségital”, de a démonizálása gyakran tévesen riaszt meg minket.

Azt biztosan állíthatjuk, hogy

Ha vajat/zsírt cserélünk növényi olajra , a telített zsírok csökkennek, ez általában kedvező a koleszterin-szempontból.

, a telített zsírok csökkennek, ez általában kedvező a koleszterin-szempontból. A gyulladás-narratíva nem áll stabil lábakon a klinikai humán tesztek adatai alapján.

a klinikai humán tesztek adatai alapján. A valódi veszély akkor jelentkezhet, amikor az olaj az ultrafeldolgozott ételek „hordozóközegévé” válik.

Konyhai „józan ész” mondatja velünk, pánik okozása nélkül, hogy

Ne „olajat” együnk, hanem ételeket , így a teljes minta fog számítani.

, így a teljes minta fog számítani. Ne ugyanazt az olajat használjuk a fritőzben újra és újra, a sokszori hevítés nem barátja az egészséges ételeknek.

Tartsunk és használjunk többféle zsiradékot, salátára olíva olajat, sütéshez hőstabil, finomított olajat.

Karácsonykor mindenki keres egy bűnbakot és próbálja rákenni a felpuffadt hasunk okozóját Eddig a töltött káposzta volt a hibás, most pedig a magolaj a „ludas”. Csak hát a tudomány nem szereti a meséket, egyértelműen megállapítja, hogy nem egyetlen összetevő írja le az emésztésünk állapotát, hanem a menü és az ünnep egész hete.