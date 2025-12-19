Életmód
Miért leszünk dühösek, amikor éhesek vagyunk?
A tanulmány feltárta az interocepció – a test belső állapotainak érzékelésének képessége – fontos szerepét is. A fejlettebb interocepcióval rendelkező emberek – akik érzékenyebbek az éhség, a jóllakottság és a szomjúság jelzéseire – stabilabb hangulatot mutattak még a glükózszint jelentős ingadozása esetén is. Ez arra utal, hogy a testi jelzésekre való tudatos odafigyelés pufferként működhet, védve az érzelmi állapotokat.
Az eredmények a tiszta fiziológiáról a test és az elme közötti interakcióra helyezik át a hangsúlyt. Új perspektívát kínálnak az érzelmi szabályozásra: talán a mindfulness tréning és az éhség korai jeleinek pontosabb felismerése segíthet megelőzni a hirtelen hangulatingadozásokat. Ezek az eredmények ígéretesek a mentális és anyagcsere-egészségügyi kutatások számára is, ahol gyakran megfigyelhető a testi jelek és azok tudatosítása közötti kapcsolat megszakadása – írta meg a Gismeteo.