Létezik egy zsír, ami még a kalóriaégetést is segíti

Hihetetlen, de a barna zsír egy olyan szövetséges, amely az anyagcserénket és szervezetünk működését támogatja.

A legtöbben nem gondolkodunk túl pozitívan a bennünk található zsírról, pedig a zsírnak is helye és szerepe van a szervezet egészséges működésében. És nem csak egyféle zsírszövet létezik. A barna zsír egészen másképp működik, mint az a fehér zsír, amit egyáltalán nem kedvelünk, és amivel sokan napi szinten csatát vívunk – írja a mindmegette.hu.

A barna zsír rengeteg mitokondriumot tartalmaz, amelyek képesek hőt termelni — vagyis kalóriát égetnek anélkül, hogy a kisujjunkat megmozdítanánk. Ez a hőtermelési folyamat különösen hidegben aktiválódik, talán ezért alakult úgy, hogy csecsemőkorban van belőle a legtöbb, ezzel segíti a babák testhőjét fenntartani.

Felnőttként már jóval kevesebb található bennünk, amennyi mégis, az főleg a nyak, váll, mellkas és a vesék környékén helyezkedik el. Ennek ellenére még kis mennyiségben is látványosan képes befolyásolni a szervezet energiaháztartását.

A barna zsír képes cukrot és zsírt is felhasználni a hőtermeléshez, vagyis aktívan fogyaszt energiát. Ez nem jelenti azt, hogy önmagában fogyást eredményez, de hozzájárulhat a jobb energiafelhasználáshoz.

Jót tesz az anyagcserének is. Kutatások szerint azoknál, akiknek több barna zsírszövetük van, kedvezőbb lehet a vércukor szabályozás és a vérzsírok szintje is. A 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos szív- és érrendszeri problémák ellen is védelmet nyújthat.

Gyulladáscsökkentő hatása is van. Olyan molekulákat termelhet, amelyek segítenek csökkenteni a szervezet krónikus gyulladásos folyamatait — ez pedig fontos szerepet játszik az egészségmegőrzésben.

A barna zsír véd a lehűlés ellen. Ez a „beépített biofűtés” a hidegben válik igazán értékessé: anélkül termel hőt, hogy didergésbe kezdene a szervezetünk, vagy megterhelnénk az izmokat.

Fokozhatjuk a barna zsír aktivitását, ha mérsékelten hideg, hűvös szobában alszunk, ha az aktivitás a napjaink szerves része, ha kiegyensúlyozott testsúlyunk van, ha eleget alszunk és csökkentjük a stressz-szintünket.

Ezektől nem termel a szervezet több barna zsírt, de segíthetjük, hogy az, ami a rendelkezésünkre áll, jobban dolgozzon az egészségünkért.