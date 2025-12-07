Az orvos elárulja, mit nem szabad soha tenni, ha lefekvés előtt zuhanyozunk

A szakértők rámutatnak, hogy az esti zuhany, ha helyesen végzik, segíthet a testnek ellazulni és könnyebben átmenni az alvási fázisba, írja az Espreso.

Bizonyos hibák azonban éppen ellenkező hatást váltanak ki: felébreszthetik és megnehezíthetik az elalvást. Az egyik leggyakoribb hiba a rendkívül forró vagy hideg vízzel való zuhanyozás. Dr. Rachel Salas, a Johns Hopkins Alvás- és Egészségközpont neurológusa arra figyelmeztet, hogy a zuhanyban a szélsőséges hőmérséklet álmatlanságot okozhat.

„Ha közvetlenül lefekvés előtt zuhanyozol, és a víz rendkívül meleg vagy hideg, akkor ez a hőmérséklet-változás negatívan befolyásolhatja az alvást” – magyarázza Salas. „A probléma akkor merül fel, ha drasztikusan megváltoztatod a normális testhőmérsékletedet. Ha zuhanyozás után hamarosan lefekszel, akkor válassz langyos vizet.”

Ideális vízhőmérséklet

Míg a túl magas hőmérséklet zavarhatja az alvást, a meleg víz valójában segíthet könnyebben elaludni. Phyllis Zee, a Northwestern University professzora szerint egy meleg zuhany egy-két órával lefekvés előtt elősegíti a kezek, lábak és fej felmelegedését, ami miatt a test magjából hő távozik.

Ahogy a hő a végtagok felé halad, a test maghőmérséklete csökken, ami segít a testnek lehűlni – ez a folyamat természetesen megelőzi az alvást.

„A cirkadián ritmust, vagyis az alvás és ébrenlét ciklusát a testhőmérséklet és a fény szabályozza.

A melatonin termelésének fokozása érdekében célszerű, hogy a test hőmérséklete kissé csökkenjen. Meleg zuhanyozás után a test hőmérséklete csökken, a melatonin szintje pedig emelkedik, ami elősegíti az álmosság érzését – magyarázza Whitney Roban alvásszakértő.

Reggeli vagy esti zuhany?

Az a dilemma, hogy reggel vagy este jobb zuhanyozni, évek óta foglalkoztatja az embereket, de a szakértők szerint nincs erre általános válasz. A legfontosabb, hogy azt a lehetőséget válasszuk, amelyik nekünk személyesen a legjobban megfelel.

Bár sokan úgy vélik, hogy az egész testet alaposan meg kell mosni szappannal, a bőrgyógyászok hangsúlyozzák, hogy valójában csak három kulcsfontosságú területet kell bekenni szappannal, ami elegendő a napi higiénia biztosításához.