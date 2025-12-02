2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

A család maga a biztonság

A család szeretetében fel lehet építeni egy nemzetet, társadalmat, országot

MH/MTI
 2025. december 2. kedd. 14:13
Frissítve: 2025. december 2. 18:14
Megosztás

A Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára szerint tévhit, hogy családot akkor tudunk alapítani, amikor biztonságban vagyunk, mert a család maga a biztonság, a roma közösség pedig még tudja ezt.

A család maga a biztonság
Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára
Fotó: Facebook/Sztojka Attila

Sztojka Attila a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) által kiadott, roma családokat bemutató Fonódások című interjúkötet keddi budapesti bemutatóján kiemelte, egy nemzet akkor tud igazán erős lenni és hosszú távon is fennmaradni, ha minden tagjára odafigyel.

Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a cigányság és a magyarság sokban hasonlít, de leginkább a család szeretetében, amelyre fel lehet építeni egy nemzetet, társadalmat, országot.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink