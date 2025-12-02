A Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára szerint tévhit, hogy családot akkor tudunk alapítani, amikor biztonságban vagyunk, mert a család maga a biztonság, a roma közösség pedig még tudja ezt.

Sztojka Attila a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) által kiadott, roma családokat bemutató Fonódások című interjúkötet keddi budapesti bemutatóján kiemelte, egy nemzet akkor tud igazán erős lenni és hosszú távon is fennmaradni, ha minden tagjára odafigyel.

Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a cigányság és a magyarság sokban hasonlít, de leginkább a család szeretetében, amelyre fel lehet építeni egy nemzetet, társadalmat, országot.