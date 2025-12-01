Stressz és álmatlanság ellen is hatékony ez a gyógynövény

Gyors életet élünk, amihez hozzátartozik a stressz és a különböző alvásproblémák. Gyógyszerek helyett azonban érdemes a természethez fordulni. A citromfű különösen jótékony hatású gyógynövény.

A nyugtatók, altatók megoldást jelenthetnek, ha nem tudjuk másként csökkenteni a feszültséget, de jó néhány természetes szer van, amely enyhébb esetben biztosan segít. Az egyik ilyen a citromfű – írja a mindmegette.hu.

Az orvosi citromfű (Melissa officinalis) egyike a legrégebben használt gyógynövényeknek. Nálunk is termesztik, így könnyű beszerezni. Elsősorban nyugtató hatása miatt ajánlott a fogyasztása, így alvási zavarokra, kezdődő depresszióra nagyon jó lehet. Csökkenti a menstruáció előtti feszültséget, a pajzsmirigy túltermeléséből adódó idegességet. Ezen kívül javítja az emésztést, serkenti a máj működését, és puffadásgátló hatású.

A citromfűtea készítése egyszerű: öntsünk le 1-2 csapott teáskanál teafüvet 2,5 dl forró vízzel, áztassuk 10 percig lefedve. A nyugodt alvásért lefekvés előtt kortyolgassuk el a langyos teát, idegnyugtatásra naponta 2-3 csészével fogyasszunk belőle étkezések között. Emésztésjavító hatása akkor érvényesül legjobban, ha étkezés előtt iszunk belőle egy-egy csészényit. Megfázás, influenza esetén forrón fogyasszuk, akkor jól megizzaszt.

Illóolajként is jól funkcionál. Tegyünk néhány csepp citromfűolajat a párologtatóba vagy a diffúzorba.

Emellett kapszulaként is beszerezhetjük. Gyógyszertárakban, gyógynövényboltokban kapható. Azok számára ajánlott, akik tea formájában nem tudják elfogyasztani a citromfüvet.

Bár a citromfüvet elsősorban nyugtató, relaxációt segítő, stresszoldó hatása miatt fogyasztják, ezen kívül számos jótékony hatása van. Például javítja a memóriát, a koncentrációs képességeket, különösen a stresszes embereknél. Sőt, intenzív aromájának köszönhetően remek szúnyog- és rovarriasztó hatású. Csak dörzsöljük a friss leveleket a bőrünkre, vagy használjunk illóoalajat.

A citromfű infúziója gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhetően borogatásként használható kisebb sebek, napégés vagy rovarcsípés esetén. A citromfűvel végzett inhaláció vagy a főzetből készült borogatás pedig a migrén ellen is hatásos lehet.