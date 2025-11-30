2025. december 7., vasárnap

Előd

Életmód

Egy pszichológus elmagyarázta, miért nem szabad túl korán feldíszíteni a karácsonyfát

Szép lassan, a családot, gyerekeket is bevonva készülődjünk

MH
 2025. november 30. vasárnap. 9:21
A kapkodás és sietség kiégéshez vezethet. Anasztázia Kardiakos pszichológus arra buzdította az embereket, hogy ne pazarolják el az ünnepi érzelmeiket jóval idő előtt.

Egy pszichológus elmagyarázta, miért nem szabad túl korán feldíszíteni a karácsonyfát
A fenyőfa, a mikulásvirág az ünnep elengedhetetlen kelléke
Fotó: MH-archív/Burger Zsolt

Elmagyarázta, hogy még egy túl korán feldíszített karácsonyfa is nagyon elronthatja a hangulatot.

„A fő probléma az, hogy idő előtt lemerítjük az ünnepi érzelmeinket. A kiégés képlete egyszerű: már élveztük az ünnepeket, átéltük az ünnepi hangulatot, de még hosszú út áll előttünk december 24-ig. És az a dopaminlöket, amelynek a tetőpontig kellett volna felhalmozódnia, végül felhasználásra kerül” – mondta a szakértő a Radio1.ru-nak.

A kiégés elkerülése érdekében Kardiakos azt javasolta, hogy december közepén szervezzünk egy kisebb ünnepséget a barátainkkal vagy kollégáinkkal. Egy ilyen mini céges buli után megállapodhatunk abban, hogy az ünneplés fő részét karácsonyra, esetleg szilveszterre tartjuk. Más szóval, „engedjük le a lendületet”, és tudatosan szabályozzuk a hangulatunkat. Nem könnyű, hiszen az áruházak hónapok óta karácsonyi lázban égnek, sőt még a tv-ben is naponta több karácsonyi filmet láthatunk. De ezzel nincs is semmi baj: szép lassan, a családot, gyerekeket is bevonva készülődhetünk, de a nagy napra halasszuk a karácsonyfa feldíszítését, a halászlé elkészítését – írja a Sports.kz a Championat.com-ra hivatkozva.

