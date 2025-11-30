Életmód
Egy pszichológus elmagyarázta, miért nem szabad túl korán feldíszíteni a karácsonyfát
Szép lassan, a családot, gyerekeket is bevonva készülődjünk
Elmagyarázta, hogy még egy túl korán feldíszített karácsonyfa is nagyon elronthatja a hangulatot.
„A fő probléma az, hogy idő előtt lemerítjük az ünnepi érzelmeinket. A kiégés képlete egyszerű: már élveztük az ünnepeket, átéltük az ünnepi hangulatot, de még hosszú út áll előttünk december 24-ig. És az a dopaminlöket, amelynek a tetőpontig kellett volna felhalmozódnia, végül felhasználásra kerül” – mondta a szakértő a Radio1.ru-nak.
A kiégés elkerülése érdekében Kardiakos azt javasolta, hogy december közepén szervezzünk egy kisebb ünnepséget a barátainkkal vagy kollégáinkkal. Egy ilyen mini céges buli után megállapodhatunk abban, hogy az ünneplés fő részét karácsonyra, esetleg szilveszterre tartjuk. Más szóval, „engedjük le a lendületet”, és tudatosan szabályozzuk a hangulatunkat. Nem könnyű, hiszen az áruházak hónapok óta karácsonyi lázban égnek, sőt még a tv-ben is naponta több karácsonyi filmet láthatunk. De ezzel nincs is semmi baj: szép lassan, a családot, gyerekeket is bevonva készülődhetünk, de a nagy napra halasszuk a karácsonyfa feldíszítését, a halászlé elkészítését – írja a Sports.kz a Championat.com-ra hivatkozva.