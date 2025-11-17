2025. december 7., vasárnap

Előd

Íme, az ideális korkülönbség a hosszú távú kapcsolatokhoz

 2025. november 17. hétfő. 16:35
A nem túl nagy korkülönbség inkább hosszú és harmonikus kapcsolatokhoz vezet, véli Eloise Skinner pszichoterapeuta.

Skinner szerint a nulla és három év közötti korkülönbség ideális, mivel a partnerek hasonló élethelyzetben vannak. „Valószínűleg megfelelnek egymás elvárásainak pénzügyi szempontból, ami a kiadásokat, megtakarításokat és befektetéseket illeti, valamint az egészségüket tekintve is” – magyarázta Skinner, írja a Metro. A nagyjából azonos korú partnerek, tette hozzá, ugyanazokat a tevékenységeket végezhetik a hétvégén, őszintén megoszthatják a gyermekgondozási feladatokat, és akár ugyanazokkal a célokkal utazhatnak is.

Szavait alátámasztandó, a szakértő olyan kutatásokra hivatkozott, amelyek bizonyítják, hogy az idő múlásával csökken a kapcsolati elégedettség szintje azoknál a pároknál, akik között jelentős korkülönbség van.

