Ezért lehet életveszélyes a hőség az egészséges embereknek is

A hőhullámok már nemcsak az időseket veszélyeztetik. Az orvosok szerint egészséges embereknél is kialakulhat életveszélyes hőguta és kiszáradás.

Amikor a nyári hőség szóba kerül, a legtöbben automatikusan az idősekre, a kisgyermekekre vagy a krónikus betegekre gondolnak. Évtizedek óta azt halljuk, hogy a kánikula elsősorban az ő szervezetüket veszélyezteti. Az elmúlt évek egyre szélsőségesebb európai hőhullámai azonban arra figyelmeztetnek, hogy a valóság ennél jóval összetettebb. A rendkívüli forróság ma már nemcsak a veszélyeztetett csoportok számára jelent kockázatot. Egyre több eset bizonyítja, hogy akár teljesen egészséges, aktív emberek is súlyos állapotba kerülhetnek, sőt akár életüket is veszíthetik a szélsőséges hőség miatt. Európa az elmúlt években sorra döntötte meg a hőmérsékleti rekordokat. Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban és Franciaországban rendszeresen mérnek 40 Celsius-fok körüli vagy azt meghaladó értékeket. Az Egyesült Királyságban, ahol néhány évtizede még ritkaságnak számított a 30 fokos meleg, ma már a hatóságok országos egészségügyi figyelmeztetéseket adnak ki a hőhullámok idején. A klímakutatók szerint ráadásul nem egyszerűen arról van szó, hogy melegebbek lettek a nyarak. A hőhullámok hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak lettek, ami egyre nagyobb terhelést jelent az emberi szervezet számára. Sokan úgy gondolják, hogy ha fiatalok, sportosak és egészségesek, akkor a forróság legfeljebb kellemetlenséget okozhat számukra. Az orvosok szerint azonban ez veszélyes tévhit. A szervezet működése bizonyos hőmérsékleti határok között képes fenntartani az egyensúlyt. Amikor azonban a külső környezet túl meleggé válik, a test hűtőrendszere egyre nehezebben tudja ellátni feladatát.

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Normál körülmények között a verejtékezés segít lehűteni a testet. A bőr felszínéről elpárolgó nedvesség hőt von el, így csökkenti a testhőmérsékletet. A probléma akkor kezdődik, amikor a levegő már annyira meleg vagy párás, hogy ez a folyamat jelentősen lelassul. Ilyenkor a test hőtermelése meghaladhatja a leadott hő mennyiségét, és a belső hőmérséklet veszélyesen emelkedni kezd. A hőség egyik első következménye a kiszáradás. Sok ember nem is érzékeli, milyen gyorsan veszít folyadékot egy forró napon. Már néhány százalékos folyadékvesztés is ronthatja a koncentrációt, lassíthatja a reakcióidőt és növelheti a balesetek kockázatát. A szervezet ilyenkor keményebben dolgozik: a szív gyorsabban ver, hogy több vért juttasson a bőrhöz, ahol a hőleadás történik. Ez a fokozott terhelés még egészséges embereknél is komoly megterhelést jelenthet. A legveszélyesebb állapot a hőguta. Ez akkor alakul ki, amikor a szervezet már nem képes szabályozni saját hőmérsékletét. A test akár 40 Celsius-fok fölé is felhevülhet, ami súlyos károsodást okozhat az agyban, a szívben, a vesékben és más létfontosságú szervekben. A hőguta nem egyszerű rosszullét. Kezelés nélkül életveszélyes állapot.

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A figyelmeztető jelek közé tartozik az erős fejfájás, a szédülés, a zavartság, a hányinger, a rendkívüli gyengeség és a szapora pulzus. Súlyos esetben eszméletvesztés, görcsroham vagy keringési összeomlás is bekövetkezhet. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a hőguta nem kizárólag az idősek problémája. Különösen veszélyeztetettek lehetnek azok a fiatalok, akik a legmelegebb órákban sportolnak, futnak, kerékpároznak vagy nehéz fizikai munkát végeznek. Az elmúlt években több olyan eset is bejárta a világsajtót, amikor maratoni futók, túrázók vagy szabadtéri rendezvények résztvevői kerültek életveszélyes állapotba a hőség miatt. Közös bennük, hogy többségük korábban teljesen egészséges volt. A rendkívüli meleg azonban olyan mértékű terhelést rótt szervezetükre, amellyel már nem tudtak megbirkózni. A városok különösen veszélyes környezetet jelenthetnek hőhullám idején. Az úgynevezett városi hősziget-hatás miatt a beton, az aszfalt és az épületek napközben elnyelik a hőt, majd éjszaka lassan visszasugározzák azt. Emiatt a belvárosok gyakran több fokkal melegebbek lehetnek a környező vidéki területeknél. A probléma súlyosságát növeli, hogy a hőség ilyenkor éjszaka sem csökken jelentősen. A szervezetnek nincs ideje regenerálódni, ami több egymást követő forró nap után jelentősen növeli a kockázatokat.

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A kutatások szerint a szélsőséges hőség nemcsak a fizikai egészséget érinti. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a magas hőmérséklet a mentális teljesítményt is ronthatja. Nehezebbé válhat a koncentráció, nőhet a fáradtságérzet, romolhat a döntéshozatali képesség. Ez különösen fontos lehet autóvezetés, veszélyes munkavégzés vagy olyan helyzetek esetén, amikor gyors reakciókra van szükség. A kánikula egy másik kevésbé ismert veszélye a szív- és érrendszer fokozott terhelése. A nagy melegben a vérerek kitágulnak, a vérnyomás változhat, a szívnek pedig keményebben kell dolgoznia. Még egészséges embereknél is előfordulhat szédülés, ájulás vagy szívritmuszavar, különösen akkor, ha a hőséghez folyadékhiány is társul. Az orvosok szerint a megelőzés kulcsfontosságú. A folyadékfogyasztást nem szabad a szomjúságérzethez kötni, mert mire valaki szomjas lesz, szervezete már gyakran folyadékhiányos állapotba kerül. A szakemberek azt javasolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljük a szabadtéri sportot és a nehéz fizikai munkát. Fontos a világos, jól szellőző ruházat viselése, valamint az árnyékos vagy légkondicionált helyek felkeresése.

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