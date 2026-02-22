Rosszul alszik? Ingerlékeny? Ez is állhat a háttérben

Az alvászavar és az ingerlékenység hátterében akár pajzsmirigy-probléma is állhat az endokrinológusok szerint .

A szakember szerint a pajzsmirigy túlműködése, azaz a hipertireózis túlzott hormontermeléssel jár, ami alvási nehézséget, belső feszültséget, szapora pulzust és fokozott izzadást okozhat. Előfordulhat testsúlycsökkenés és kézremegés is.

Ha viszont a pajzsmirigy alulműködik, hipotireózis alakul ki. Ilyenkor állandó fáradtság, álmosság jelentkezhet, csökken a terhelhetőség. A bőr szárazabbá válhat, a haj gyengülhet, az arc ödémássá válhat, és a beteg gyakran fázékonnyá válik még meleg környezetben is. Egyesek súlygyarapodást, koncentrációs és munkaképességi problémákat tapasztalnak.

Egyébként a magnéziumhiány is okozhat alvászavart, szorongást és krónikus fáradtságot.