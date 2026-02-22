2026. február 22., vasárnap

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Rosszul alszik? Ingerlékeny? Ez is állhat a háttérben

MH
 2026. február 22. vasárnap. 18:14
Megosztás

Az alvászavar és az ingerlékenység hátterében akár pajzsmirigy-probléma is állhat az endokrinológusok szerint.

Rosszul alszik? Ingerlékeny? Ez is állhat a háttérben
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA-TMN/Christin Klose

A szakember szerint a pajzsmirigy túlműködése, azaz a hipertireózis túlzott hormontermeléssel jár, ami alvási nehézséget, belső feszültséget, szapora pulzust és fokozott izzadást okozhat. Előfordulhat testsúlycsökkenés és kézremegés is.

Ha viszont a pajzsmirigy alulműködik, hipotireózis alakul ki. Ilyenkor állandó fáradtság, álmosság jelentkezhet, csökken a terhelhetőség. A bőr szárazabbá válhat, a haj gyengülhet, az arc ödémássá válhat, és a beteg gyakran fázékonnyá válik még meleg környezetben is. Egyesek súlygyarapodást, koncentrációs és munkaképességi problémákat tapasztalnak.

Egyébként a magnéziumhiány is okozhat alvászavart, szorongást és krónikus fáradtságot.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink