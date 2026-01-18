Az időszakos böjt akár életveszélyes is lehet

A szakaszos böjt hatásairól szóló vita új fejezetéhez érkezett: egy friss kutatás szerint a nyolc óránál rövidebb étkezési idő jelentősen növelheti a szívhalál kockázatát. A tanulmány ugyanakkor nem talált összefüggést a teljes halálozás vagy a rák miatti halálozás és az étkezési idő hossza között.

Nem bizonyított a „gyorsabb halál”

A kutatás eredményei csupán korrelációt mutatnak, nem bizonyítják az ok-okozati összefüggést. A teljes halálozás minden csoportban hasonló maradt, ami arra utal, hogy a szívhalál korábbi bekövetkezése más, nem vizsgált tényezők miatt később kiegyenlítődik.

A táplálkozástudomány korlátai

A cikk rámutat, hogy a táplálkozástudományi kutatások gyakran csak összefüggéseket képesek feltárni, és a „bizonyíték” sokszor hiányos. Példaként említik a burgonyafogyasztás és a halálozás kapcsolatát vizsgáló tanulmányt: bár bizonyos kockázatok csökkentek, nem bizonyított, hogy a főtt burgonya önmagában hosszabb életet adna, írta a fitforfun.

Egyre több negatív eredmény a szakaszos böjtről

Az elmúlt években több tanulmány is megkérdőjelezte a szakaszos böjt előnyeit. Egy RCT vizsgálatban a résztvevők izomtömeget veszítettek a zsírtömeg helyett, egy másik kutatás pedig lassabb hajnövekedést és hajritkulást talált. A kísérleti eredmények szerint a hosszú ideig tartó éhezés stresszt okozhat, ami hajtüszők pusztulásához vezethet.

Miért működik mégis sokaknál?

A szakaszos böjt sokaknál működik, mert a fogyás alapja mindig ugyanaz: kevesebb kalória bevitele, mint amennyit a szervezet felhasznál. Ez az egyszerű energiamérleg elve bármely diétánál működik, de a tartós eredményhez az életmódváltás fenntarthatósága a kulcs.

A hosszú távú siker kulcsa

A hosszú távú fogyás és a súly megtartása egyetlen központi tényezőn múlik: az egyénre szabott, fenntartható étrend- és életmódváltáson. A tartós eredményhez olyan megoldásra van szükség, amely illeszkedik a személyiséghez, és hosszú távon is élvezhető.