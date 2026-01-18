Egészség
Az időszakos böjt akár életveszélyes is lehet
Egy friss kutatás szerint a rövid étkezési időszakok 135%-kal növelhetik a szívhalál esélyét
Nem bizonyított a „gyorsabb halál”
A kutatás eredményei csupán korrelációt mutatnak, nem bizonyítják az ok-okozati összefüggést. A teljes halálozás minden csoportban hasonló maradt, ami arra utal, hogy a szívhalál korábbi bekövetkezése más, nem vizsgált tényezők miatt később kiegyenlítődik.
A táplálkozástudomány korlátai
A cikk rámutat, hogy a táplálkozástudományi kutatások gyakran csak összefüggéseket képesek feltárni, és a „bizonyíték” sokszor hiányos. Példaként említik a burgonyafogyasztás és a halálozás kapcsolatát vizsgáló tanulmányt: bár bizonyos kockázatok csökkentek, nem bizonyított, hogy a főtt burgonya önmagában hosszabb életet adna, írta a fitforfun.
Egyre több negatív eredmény a szakaszos böjtről
Az elmúlt években több tanulmány is megkérdőjelezte a szakaszos böjt előnyeit. Egy RCT vizsgálatban a résztvevők izomtömeget veszítettek a zsírtömeg helyett, egy másik kutatás pedig lassabb hajnövekedést és hajritkulást talált. A kísérleti eredmények szerint a hosszú ideig tartó éhezés stresszt okozhat, ami hajtüszők pusztulásához vezethet.
Miért működik mégis sokaknál?
A szakaszos böjt sokaknál működik, mert a fogyás alapja mindig ugyanaz: kevesebb kalória bevitele, mint amennyit a szervezet felhasznál. Ez az egyszerű energiamérleg elve bármely diétánál működik, de a tartós eredményhez az életmódváltás fenntarthatósága a kulcs.
A hosszú távú siker kulcsa
A hosszú távú fogyás és a súly megtartása egyetlen központi tényezőn múlik: az egyénre szabott, fenntartható étrend- és életmódváltáson. A tartós eredményhez olyan megoldásra van szükség, amely illeszkedik a személyiséghez, és hosszú távon is élvezhető.