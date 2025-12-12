2025. december 12., péntek

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Akár tartós idegkárosodást is okozhat, ha így alszunk

Az emberek többsége nem is tud róla

MH
 2025. december 12. péntek. 10:08
Megosztás

Az emberek többsége rossz pózban alszik, és még csak nem is tud róla. Ez nemcsak az alvás minőségét rontja, de akár komoly egészségügyi kockázattal is járhat.

Akár tartós idegkárosodást is okozhat, ha így alszunk
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/NEW/Science/CAIA Image/Paul Bradbury

Sokan ismerik a pillanatot, amikor ébredéskor bizsergő ujjak, „elhalt kar” érzés vagy makacs vállmerevség fogadja őket. Egy kis átmozgatás után a panaszok gyakran eltűnnek, így könnyű szőnyeg alá söpörni a problémát. Pedig a kéz zsibbadás vagy a végtagzsibbadás hátterében sokszor nem egyszerű kényelmetlenség áll, az ok éjszaka keresendő. Helyes alvási testhelyzettel ez ugyanis meggátolható, sőt az ezzel járó idegkárosodás is megelőzhető lenne – írja a mindmegette.hu.

Az egyik legkárosabbnak tartott alvási forma az, amikor a karok szorosan behajlítva, a mellkas felé húzva pihennek egész éjszaka. Ezt nevezik sokan „T. rex póznak”, ami komoly nyomást gyakorol a könyök és a csukló területén futó idegekre. A szakértők szerint ez a tartás akadályozhatja a vérkeringést, éjszakai zsibbadást okozhat, hosszabb távon pedig olyan problémákhoz vezethet, mint a kéztőalagút-szindróma.

Dr. Matthew Bennett ortopéd sebész arra figyelmeztet, hogy a csuklónál húzódó idegek éjszakai irritációja kifejezetten hasonló tüneteket eredményezhet, mint a carpalis alagút szindróma. Ha ez a terhelés tartósan fennáll, akár maradandó károsodás is kialakulhat.

A test többféleképpen jelzi, ha a választott alvási pozíció hosszú távon nem megfelelő. Ilyen tünetek lehetnek például a rendszeres kéz- vagy karzsibbadás reggelente, a több percen át tartó érzéskiesés vagy bizsergés, a gyengülő fogóerő, vagy a visszatérő nyilalló fájdalom a karban. Ezek sokszor a túlzott éjszakai idegnyomás első figyelmeztető jelei.

A helyes alvási testhelyzet kialakítása nem megy egyik napról a másikra, de egyszerű módszerekkel fokozatosan elérhető:

  • Könyökrögzítés törölközővel: megakadályozza a túlzott behajlítást.
  • Éjszakai csuklósín: csökkenti a csuklóra nehezedő nyomást.
  • Okosan elhelyezett párnák: oldalfekvőknek egy kis párna a kar és a mellkas közé, hanyatt fekvőknek letámasztott, laza kartartás.

A cél az, hogy a karok nyitott, tehermentes helyzetben maradjanak – így javul a vérkeringés, csökken az idegek nyomása, és a test valóban regenerálódni tud.

A szakértők szerint a legjobb alvási pozíció az, amely természetes tartást biztosít a gerincnek és szabadon hagyja az idegeket. A háton fekvés enyhén oldalra helyezett karokkal sokaknak beválik, de megfelelő párnatámasszal az oldalfekvés is egészséges lehet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink