Ezt egye amikor valami édesre vágyik

A szublimációs szárítás egy olyan ételszárítási módszer, amelyben az oldószert (vizet) a hőmérséklet és nyomás csökkentésével eltávolítják. Ezt a módszert „szublimációs szárításnak” is nevezik. Ezt a módszert például a második világháború idején alkalmazták, amikor szublimált termékeket adtak a katonák étrendjébe.

Mit lehet szárítani a szublimációs szárítási módszerrel? Ezt a módszert például gyümölcsök (például eper, áfonya, málna és banán), italok (például tej és kávé) és hús szárítására is alkalmazhatják.

Egészségesek a szublimált gyümölcsök?

A szublimációs szárítási folyamat megőrzi a gyümölcsök értékes tápanyagait. Vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat tartalmaznak. Polifenolokat tartalmaznak, amelyek csökkenthetik a vércukorszintet és javíthatják a kognitív funkciókat, például a memóriát. Emellett jó rostforrás is, ami javítja a bélműködést és teltséges érzést ad (ami megszünteti a nassolnivaló szükségességét a fő étkezések között, és potenciálisan elősegítheti a fogyást). Ezen felül a szublimált gyümölcsök hosszabb tarthatósággal rendelkeznek. Kevésbé sérülékenyek és sokkal könnyebben szállíthatók.

Fontos megjegyezni, hogy a szublimált gyümölcsök sokkal több természetes összetevőt tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb adag több szénhidrátot és kalóriát tartalmaz, mint a friss gyümölcs. 100 gramm szublimált eper körülbelül 330 kcal-t tartalmaz, így bár a szublimált gyümölcsök általában egészségesek, nem szabad túleslegesen megenni őket. Fontos olyan magas minőségű szublimált gyümölcsöket választani, amelyek kizárólag természetes cukrokat tartalmaznak – írja a kasvutarinat.fi.

Hogyan készülnek a szublimált gyümölcsök?

A gyümölcsök otthoni szublimálásához speciális felszerelés szükséges. Az ilyen eszközök ára akár több ezer vagy akár tízezer zloty is lehet. Ezért sokkal megfizethetőbb a szublimált gyümölcsöket vásárolni az üzletben. Az ilyen termékek kiválasztásakor figyelj arra, hogy tartalmaznak-e felesleges adalékanyagokat, például cukrot.

Otthon hagyományos sütőszárítást is használhatsz. Ezt a folyamatot 50 és 70 Celsius-fok közötti hőmérsékleten kell végezni. A sütőben szárítás általában néhány órától tíz óráig tart.