Megkezdődött a szabadulása után gyújtogató nő pere

Elkezdődött annak a nőnek a pere hétfőn a Szegedi Törvényszéken, aki szabadulása után megpróbálta meggyilkolni korábbi barátjának új élettársát.

A jelenleg 46 éves nőt különös kegyetlenséggel, több ember és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és rongálás vétségével vádolják. A vádirat szerint a nő tavaly november 2-án szabadult a büntetés-végrehajtási intézetből. Még aznap vissza kívánt térni abba a szegedi lakásba, ahol börtönbevonulása előtt az élettársával lakott. Ekkor szembesült azzal, hogy a férfi a távollétében újabb párkapcsolatot létesített, a lakásban pedig új élettársával és két ismerősével lakik.

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A vádlottat feldúlták a történtek, a nap folyamán alkoholt fogyasztott, majd este többször is szóváltásba került korábbi élettársával. A vita során azzal fenyegette meg a férfit és új párját, hogy ha továbbra is együtt lakják a lakást, rájuk gyújtja azt. Az este folyamán a férfi egy rövid időre távozott, miközben új élettársa otthon maradt és aludt. A vádlott ekkor egy öngyújtóval meggyújtotta az alvó sértett alatti lepedőt. A lángra kapott lepedőt a sértett két lakótársa azonnal leöntötte vízzel, a nő így nem sérült meg. A férfi és új élettársa hajnalban elmentek otthonról. A két másik lakó még aludt, amikor a vádlott erről tudva tüzet rakott a lakásban, a tűz pedig az egész ingatlanra átterjedt. A lakók csak akkor ébredtek föl, amikor már az egész épület lángolt.

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